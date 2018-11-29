نستطيع الحصول على فيتامين هـ من خلال تناول البذور والمكسرات

يعتبر فيتامين هـ من الفيتامينات والعناصر الغذائيّة المهمّة لصحّة الإنسان، حيث إنّه مضاد للأكسدّة ويقوم بحمايّة جدران الخلايا ويساعد في منع الكوليسترول خاصّة الضار منه، وفيما يتعلق بالكميّة المطلوبّة واللازمّة والتي لا بدّ من تناولها بشكل يومي من أجل الحد من الإصابة بالأمراض المزمنّة والخطيرّة هي للرجال ما يساوي (19) ملغرام، وللنساء ما يساوي (14) ملغرام يومياً.

من أين نحصل على فيتامين هـ؟

- نستطيع الحصول على فيتامين هـ من خلال تناول البذور والمكسرات والزيوت النباتيّة.

- بالإضافة الى ذلك يمكن الحصول عليه من الحبوب الكاملّة والأسماك الزيتيّة وفاكهة الكيوي، والخضار ذو الأوراق الداكنة الخضرة، وكذلك البطاطا الحلوة.

- ومن الأغذيّة التي يوجد بها فيتامين هـ نبات البقدونس والبازيلاء الخضراء والهليون والسبانخ والملفوف والخس .

- أما الزيوت التي تتواجد بها كميات مناسبّة من فيتامين هـ فهي : زيت الجوز، زيت الفستق، زيت الزيتون، زيت الصويا، زيت الذرّة بالإضافة الى زيت الفول. ويمكن الحصول عليه من الأفوكادو والكبد سواء كبد الدجاج أو كبد المواشي وصفار البيض.

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