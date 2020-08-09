فيتا كولون ريليف لعلاج القولون

فيتا كولون ريليف يحتوي على مجموعه عناصر مهمه هي لكتوباسيلوس اسيدوفليس و لكتوباسيلوس بيفيدوس هي بكتريا نافعه للأمعاء وتعمل هذه المكونات على تدعيم وتقوية جدار المعدة وتعمل على منع نمو البكتريا الضارة داخل المعدة وتساعد على تشكيل فيتامين(ب)، والتي تساعد في هضم الطعام ويقوي المناعة.

نتائج ايجابية لعلاج اضطراب المعدة وتشمل: علاج القولون - الانتفاخ - آلام البطن - الإمساك - الإسهال - الحموضة.

كما ويحتوي فيتا كولون ريليف على ألياف غذائية التي تعرف ب ( الصمغ العربي )، ويتم تصنيع فيتا كولون ريليف باستخدام تقنية متقدمة بطريقة (ميكروكابسولايتون ) التي تحافظ على مستويات عالية ثابتة من البكتريا النافعة النشطة، ويقوم بتكسر الدهون واذابتها ودفعها مع الفضلات، ويساعد في هضم اللاكتوز وسكر الحليب، ينتج أحماض دهنية قصيرة السلسة،علاج مريح للقولون يعمل على تدعيم جدار المعده ويمنع نمو البكتيريا الضاره ويساعد على امتصاص فيتامين ب، يساعد على هضم الطعام، يستخدم فى حالات الامساك والاسهال على حد السواء ليعيد للامعاء نشاطها الطبيعي.

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