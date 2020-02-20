فيروس كورونا: كبار السن والمرضى أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

مع استمرار رعب انتشار فيروس كورونا COVID-19 في أنحاء مختلفة من العالم ، أصدرت الصين بيانات جديدة تفيد أن كبار السن والمرضى هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل.

نشر مسؤولو الصحة في الصين بيانات بعد تحليل أكثر من 70 ألف حالة من السلالات الجديدة لفيروس كورونا. وكشفت بيانات من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC) أن أكثر من 80 في المائة من المصابين بفيروس كورونا كانوا إما مرضى أو كبار في السن. كما ان الطاقم الطبي كان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تم نشر التفاصيل في المجلة الصينية لعلم الأوبئة ، والتي تدرس بعمق جميع حالات الإصابة بفيروس COVID-19 البالغ عددها 72314 حالة والتي تم تشخيصها في جميع أنحاء الصين حتى 11 فبراير.

كشفت الدراسة أيضا عن الأشياء التالية:

- حوالي 80.9 في المائة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي خفيفة ، و 13.8 في المائة شديدة و 4.7 في المائة فقط خطيرة.

- أعلى من ذلك ، فإن أعلى معدل للوفاة هو الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق.

- لم يصب أي طفل أقل من 9 سنوات بهذا الفيروس ومعدل الوفيات حتى سن 39 هو 0.2 في المائة فقط.

- يزيد معدل الوفيات تدريجيا بعد 39 سنة.

- على أساس الجنس ، احتمال وفاة الرجال أكثر من غيرهم مقارنة بالنساء.

كشفت بيانات CCDC كذلك أن ما مجموعه 3،019 من العاملين الصحيين قد أصيبوا بالفيروس حتى الآن ، ومن بين هؤلاء ، فقد خمسة منهم حياتهم حتى 11 فبراير.

تسببت السلالة الجديدة من الفيروس التي تحمل أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي في وفاة أكثر من 1800 شخص في الصين ودول أخرى. تعد مقاطعة هوبى الواقعة ضمن مدينة ووهان في الصين ، مركز اندلاع المرض ، هي الأسوأ تأثراً بهذا المرض.

يقال إن الإصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين تباطأ للمرة الأولى منذ يناير. حتى 30 يناير ، كان عدد الإصابات اليومية الجديدة يبلغ 2000 أو أكثر.