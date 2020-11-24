فيروس كورونا: 6 خرافات حول ارتداء كمامة الوجه

مع ظهور فيروس كورونا القاتل ، أصبحت الكمامة الإكسسوار الجديد النهائي في خزانة ملابسنا. سواء أصبت بالفيروس أم لا ، من الضروري للغاية ارتداء االكمامة، خاصة في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يجب على الأشخاص ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لأنها لا تمنع الشخص من الإصابة بالفيروس فحسب ، بل تحتوي أيضًا على انتشار المرض الفتاك.

بينما يعمل العلماء والباحثون الطبيون على تطوير لقاحات لنفس المرض ، كان الناس يتعاملون مع مشاكل التداول غير الضروري للأساطير والأكاذيب. ومع ذلك ، إليك 6 مفاهيم خاطئة حول ارتداء الكمامة التي يجب عليك تجنبها.

ارتداء الكمامة يمكن أن يحميك تمامًا من كوفيد-19

بينما ارتداء الكمامة قد يمنعك من الإصابة بالفيروس القاتل ، إلا أنه قد لا يضمن حمايتك من الإصابة بعدوى كوفيد-19 . لذلك ، يجب أن تكون متيقظًا ومتعلقًا بالتدابير الاحترازية الأخرى مثل إبعاد نفسك اجتماعيًا عن الآخرين واستخدام معقمات اليدين إذا وعندما تتلامس مع سطح يتم لمسه بشكل متكرر.

جميع الكمامات قابلة لإعادة الاستخدام

يمكن غسل الكمامة القماشية وإعادة استخدامها من وقت لآخر. ومع ذلك ، يجب ألا تصدق أن جميع الكمامات قابلة لإعادة الاستخدام. إذا كنت تستخدم قناع وجه ورقي يمكن التخلص منه ، فلا يمكنك الاستمرار في استخدامه. بمجرد استخدامها ، يجب عليك التخلص منها وغسل يديك على الفور.

لا داعي لارتداء الكمامة في المنزل

السبب الرئيسي وراء مطالبتك بارتداء الكمامة هو منعك من الإصابة بالفيروس في الأماكن العامة. ومع ذلك ، إذا ثبتت إصابتك بكوفيد-19 وكنت تعيش مع عائلتك ، فيجب عليك ارتداء الكمامة في جميع الأوقات. على وجه الخصوص ، عندما يكون أحد أفراد عائلتك ضعيفًا ويمكن أن يصاب بالعدوى على الفور.

يكفي تغطية فمك وأنفك بالكمامة

يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد تغطية الفم والأنف يمكن أن يحميهم من الفيروس. ومع ذلك ، يجب على المرء الالتزام بارتداء الكمامة بشكل صحيح في جميع الأوقات. تأكد من أن قناع وجهك يناسبك تمامًا وأنه لا توجد نهايات مفتوحة يمكن أن تعزز دخول الفيروس. بينما قد تشعر بعدم الارتياح ، حاولي الحصول على قناع وجه مشدود بدرجة كافية ويغطي كل جزء من أنفك إلى ذقنك.

يمكن إعفاء التباعد الاجتماعي إذا كنت ترتدي الكمامة

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة التي يقع الناس فريسة لها هو أنه إذا كنت ترتدي كمامة للوجه ، فلا داعي لممارسة التباعد الاجتماعي. هذا الاعتقاد قد لا يعرض حياتك للخطر فحسب ، بل قد يشكل أيضًا مخاطر جسيمة على الآخرين.

ارتداء الكمامة يمكن أن يستنفد مستويات الأكسجين

قد يكون ارتداء الكمامة غير مريحاً بعض الشيء. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يقلل من مستويات الأكسجين أو يعزز احتباس ثاني أكسيد الكربون ، كما يعتقد الكثيرون. إلى جانب ذلك ، تسمح العديد من الكمامة ، وخاصة أقنعة N95 بتدفق الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ، وفقًا للتقارير التي نشرتها جامعة ستانفورد.

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