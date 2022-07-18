فيروس ماربورغ الجديد: الأسباب، الأعراض، طرق الوقاية

ما هو فيروس ماربورغ؟ من أين أتي فيروس ايبولا؟ ما هي أعراض فيروس ماربورغ المبكرة؟ ما هي أعراض فيروس ماربورغ الحادة؟ ما هي مضاعفات فيروس ماربورغ ؟ ما هي طرق الوقاية من فيروس ماربورغ؟

قبل وجود فيروس كوفيد 19 كان هناك أمراض فيروسية أخطر منه بكثير وموجودة منذ القدم، ولكن لا أحد يعرفها غير أهل البلاد التي تظهر فيها الفيروسات، والمتخصصون في هذه المجالات والمعالجون.

وبعد تفشي كوفيد 19 أصبح العالم في حالة من الخوف الشديد ولديه حالة فوبيا فيروسية، وأصبح أي فيروس يصيب أي شخص الجميع يتخوف ويصيبه الذعر والحذر.

فيروس ماربورغ

فيروس ماربورغ أو فيروس إيبولا Marburg virus disease هو من الفيروسات المرتبطة ببعضها ويسبِّبان الحمى النزفية، وينتمي لعائلة فيروس إيبولا، والذي ينتقل من الحيوانات، وتتميز بالنزيف الشديد وفشل الأعضاء وأيضاً ربما الوفاة في كثير من الحالات، وفي دولة أفريقيا هي الموطن الأصلي لكلا الفيروسين، حيث شهدت تلك المنطقة حالات متقطعة من تفشي كلا الفيروسين امتدت لعقود.

وفيروس ماربورغ يعيش في عوائل حيوانية، وينتقل هذان الفيروسان إلى الإنسان من الحيوانات المصابة، وبعد الانتقال الأولي للفيروسين، تنتشر العدوى من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم أو الأغراض غير النظيفة مثل الإبر الملوَّثة.

من أين أتي فيروس ايبولا؟

بدأ فيروس إيبولا في التفشي في مارس 2014 غرب إفريقيا، ويعتبر أكبر وباء فيروسي نزفي في التاريخ، حيث أنه يصيب البشر وبعض أنواع الحيوانات، مثل: القرود، والشمبانزي، والغوريلا، ومات ما يقارب 40% من الأشخاص الذين أصيبوا به.

هل يوجد لقاح ايبولا؟

نعم، يوجد لقاح ايبولا حيث يُعطى لقاح Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo عبر الحقن في العضل في سلسلة مكونة من جرعتين وذلك للوقاية من مرض فيروس إيبولا والذي تسببه أنواع فيروس إيبولا زائير للأشخاص الذين يبلغون عامًا واحدًا فأكثر.

أعراض فيروس ماربورغ المبكرة

الحُمَّى

صداع شديد

ألم المفاصل والعضلات

القشعريرة

الضعف

نزيف من الاذنين أو العينين

تقيؤ الدم

أعراض فيروس ماربورغ الحادة

الغثيان والقيء

الإسهال

احمرار العين

طفح جلدي بارز

ألم الصدر والسعال

التهاب الحلق

ألم بالمَعِدة

نقص الوزن الشديد

الكدمات

النزيف

مضاعفات فيروس ماربورغ

فشل الأعضاء المتعدد

النزيف الحاد

اليرقان

الهذيان

النوبات الـمَرَضية

الغيبوبة

الصَّدمَة

عوامل الخطر من فيروس ماربورغ

السفر إلى أفريقيا.

إجراء البحوث على الحيوانات.

تقديم الرعاية الطبية أو الشخصية.

تحضير الجثث للدفن.

علاج فيروس ماربورغ

لم يُعتمَد أي دواء لعلاج أيٍّ من فيروس إيبولا أو فيروس ماربورغ حتى الآن، ويتلقى الأشخاص الذين يُشخَّصون بالإصابة بهذين الفيروسين الرعاية الداعمة وعلاجات للمضاعفات، وقد تم اعتماد لقاح واحد لفيروس إيبولا وحالياً يبحث العلماء المتخصصون في مسألة توفير لقاحات أخرى لهذه الأمراض القاتلة.

طرق الوقاية من فيروس ماربورغ

قبل السفر إلى إفريقيا يجب تجنَّب مناطق تفشي المرض المعروفة، تعرف على الأوبئة الحالية عن طريق التحقق من موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

من أهم الإجراءات الوقائية غسل يديك بالماء والصابون وباستمرار، أو استخدام غسول أيدي يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول عندما لا يتوفر الصابون والماء.

تجنَّب شراء أو أكل لحوم الحيوانات البرية وتجنَّب تناول لحوم الحيوانات البرية في البلدان النامية، بما فيها تلك التي تنتمي إلى رتبة الرئيسيات غير البشرية، التي تُباع في الأسواق المحلية.

تجنَّب مخالطة المصابين يجب على مقدمي الرعاية، على وجه الخصوص وتجنُّب ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب وأنسجته، بما في ذلك الدم والسائل المنوي والإفرازات المهبلية واللعاب.

تجنَّب ملامسة ملابس الشخص المصاب أو فراشه أو الأشياء الأخرى التي ربما يكون قد لمسها.

ارتدِ معدات حماية شخصية متخصصة تغطيك من الرأس إلى أخمص القدمين، اتبع إجراءات مكافحة العدوى إذا كنت أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

اعزل الأشخاص المصابين بالفيروسات عن الآخرين تخلص من الإبر بأمان وعقِّم الأدوات الأخرى.

تجنَّب التعامل معالجثث تظل جثث الأشخاص الذين ماتوا بفيروس إيبولا أو فيروس ماربورغ مُعدية.

عدم ملامسة سوائل جسم الإنسان المصاب.

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طبيب البوابة: فيروس كورونا وضبابية الدماغ