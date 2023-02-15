فيروس ماربورغ: الأعراض، طريقة الانتقال،العلاج

البوابة - تفاجأة العالم بفيروس جديد وأطل هذه المرة من القارة الأفريقية، واثار معه المخاوف من خطر صحي جديد، هذا الخطر يكمن في فيروس ماربورغ Marburg virus disease في غانا بالقارة السمراء بعد ما أعلنت الصحة العالمية عن أول تفشي له هناك، بعد ما سجلت أول وفاتان بعد إصابتهما بهذا الفيروس.

فيروس ماربورغ تم تشبيهه بفيروس إيبولا بسبب درجة خطورته، لا سيما أن تكون هناك احتمال أن يكون ضاراً للغاية ومميتاً، حيث ان تتراوح معدل الوفيات في حالات التفشي السابقة 24% و 88%، لكن ما هو هذا الفيروس؟ وما هي اعرض فيروس ماربورغ؟ وأسباب الإصابة به؟ وطرق نقل العدوى؟

طريقة انتقال فيروس ماربورغ

أكدت الصحة العالمية على أن مرض فيروس ماربورغ هو حمى نزيفية شديدة العدوى من نفس عائلة إيبولا، ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة وينتقل بين الاشخاص عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم والأشخاص المصابين والأسطح أو المخالطة.

تزداد قدرة المصابين على نقل العدوى كلما تطور المرض لديهم، وتبلغ تلك القدرة الذروة خلال مرحلة المرض الوخيمة، أما فترة الحضانة تتراوح بين فترة 3 أيام إلى 9 أيام وفق منظمة الصحة العالمية.

أعراض فيروس ماربورغ

صداع حاد

وعكة شديدة

آلام وأوجاع عضلية

حمى شديدة

إسهال حاد

تقيء

وهن تدريجي

ألم شديد من البطن وقد تدوم الأعراض اسبوع كامل.

علاج فيروس ماربورغ

لا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس ماربورغ، ومنظمة الصحة العالمية تقوم بإعطاء المصابين في المستشفى الكثير من السوائل وتعويضهم الدم المفقود بسبب النزيف.

كيف يمكن احتواء فيروس ماربورغ؟

تجنب تناول اللحوم الحيوانات البرية أو التعامل معها.

تجنب الأشخاص بالاتصال مع الخنازير في المناطق التي ينتشر فيها فيروس ماربورغ.

تجنب لمس جثة المتوفي بفيروس ماربورغ.

الرجال الذين أصيبوا بفيروس ماربورغ يجب استخدام الواقي الذكري لمدة سنة بعد ظهور الأعراض أو حتى إجراء فحوص للسائل المنوي للتأكد من سلبية النتيجة مرتين.

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