في اليوم العالمي للبيتزا: معلومات قد لا تعرفونها عنها

يصادف التاسع من شهر فبراير في كل عام يوم البيتزا العالمي، الطبق الأكثر شهرة بمذاقه الشهي والمحبب لدى الكثير، إلا أننا نجهل تاريخ طبق البيتزا ومنشأ تحضيرها.

تعدّ البيتزا من أشهر أنواع الأطعمة التي أحبّ طعمها الكثير من الناس، وهي منتشرةٌ في جميع أنحاء العالم، واشتهرت البيتزا في نابولي الإيطاليّة، حيث كانت عجينة تفرد عليها بعض المكونات البدائية.

ثم تطورت هذه العجينة الإيطاليّة، فتوزّعت على الرقعة الجغرافية الإيطالية الضيقة؛ فمدينة جنوى الساحلية أضافت عليها الجبن المحلـى، أما روما فجعلتها عجينة رقيقة ذات طعم رائع بعد أن أضافت اللحـم المجفّف إليها، أمّا عاصمة البيتزا نابولي فكانت السباقة إلى إضافة لحم الأنشوفة وجبن الموزاريلا.

كان للمهاجرين الإيطاليين دور يذكر في أدب المائدة الإيطالية؛ حيث قاموا بنشر هذه العجينة المزخرفة أينما حلوا وحيثما ارتحلو، ومنذ تلك اللحظة خرجت هذه العجينة من رحم نابولي الإيطالية فوصلت إلى الأمريكيتين وأوروبا حتى أصبحت "وجبة" مفضّلة من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم.

القواعد الأساسية لعمل البيتزا

1- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية لمدّة نصف ساعة قبل إدخال البيتزا.

2- لتكون لدينا بيتزا ذات لون شهي وقرمشة تأسر الحواس يُفضّل وضعها على صاج أو قطعة رخام.

3- اختيار نوعيّة جيّدة من الدقيق.

4- عدم وضع مكوّنات كثيرة ترهق العجينة، فنكتفي بوضع مكوّنين أو ثلاثة.

5- نخل الدقيق مهم جداً للتأكد من خلو العجينة من التكتلات والشوائب.

طريقة تحضيرالبيتزا

إن المقادير تختلف من وصفة لأخرى تبعاً لطريقة وأسلوب الأشخاص وتبعاً لعدد الأشخاص الذين يودون تناول البيتزا أيضاً.

المكوّنات:

- علبة من صلصلة البندورة.

- علبة من الزيتون الأسود.

- أربع حبات من البندورة.

- كوب من جبنة موزاريلا ويفضل أن تكون مبشورة.

- ثلاث حبات من الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر الحلو والمقطع على شكل شرائح دائرية.

- علبة مشروم أو فطر.

- ملعقة من الزعتر الناشف.

- رشّة من بودرة الثوم.

طريقة التحضير:

- أولاً يجب وضع القليل من زيت الزيتون على صينيةٍ ودهنها به.

- ثم يفضل فرد عجينة البيتزا جيداً بحيث تغطي كافة مساحة الصينية.

- ثم قم بفرد صلصة البندورة على كل العجينة وحتّى أطرافها.

- ثم رش الزعتر البري فوقها.

- يجب وضع شرائح البندورة والفلفل والزيتون والفطر وترتيبها وتنسيقها فوق العجينة.

- ثم رش مزيدٍ من الزعتر البري فوقها.

- رش بودرة الثوم.

- ثم يجب إدخال العجينة لفرنٍ متوسط الحرارة وتركها تتحمّر وتنضج.

- ثم إخراج العجينة ووضعها جانباً لتبرد.

- ثم يجب تقطيع البيتزا وتقديمها مع مشروب ساخنٍ أو مشروب بارد مثل عصير برتقال أو الشاي على سبيل المثال، حسب رغبتك.