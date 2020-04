في ظل أزمة "كورونا".. اكتشف دبي عن بعد

جولات افتراضية ضمن أبزر المتاحف والمسارح والوجهات الفنية في دبي، إضافة إلى إقامة ورش العمل عبر الإنترنت لضمان الاستفادة من فترة البقاء في المنازل مع بقائنا جميعًا داخل منازلنا في هذا الأوقات وتطبيق التباعد الاجتماعي، فمن الممكن أن ننطلق في رحلة افتراضية في أرجاء دبي، والانتقال من متحف دبي، الذي يقع في أقدم مبنى في المدينة، إلى حي الفهيدي التاريخي، والتوجه إلى متحف نايف ومعرض الخط الثالث في القوز.

ويعتبر متحف دبي، الذي يستضيفه أحد أقدم الأبنية في المدينة، وجهة أولى للراغبين بالتعرف على المعالم التاريخية في المدينة، وما كانت عليه الحياة في دبي والإمارات قبل الفترة المعاصرة واكتشاف النفط. كما يقدم المتحف نظرة شاملة لمسيرة النهضة في دبي التي جعلت منها وجهة عالمية نابضة بالحياة.

تعرف على طريقة حياة الآباء والأجداد في جولة افتراضية تجوب أزقة وساحات حي الفهيدي التاريخي، حيث يمكن للزوار الاطلاع على تاريخ المدينة العريق وتراثها الغني. تنتقل الجولة الافتراضية بالزوار عبر الزمن في حي الفهيدي، الذي لا يزال يحتفظ بالروح الثقافية للمدينة بما يتضمنه من أنشطة تراثية وتجارب ثقافية غنية تشمل الفنون التراثية والتجمعات الثقافية والمتاحف المتخصصة.

يشغل متحف نايف جزءًا من قلعة نايف المبنية من الطين في عام 1939، وكانت القلعة مقرًا لقيادة الشرطة في دبي، وأول مركز شرطة في دبي. يضم المتحف صالتي عرض تقدمان معلومات غنية عن تطور النظام العدلي والشرطي في دبي ورحلته منذ بدايته نحو المرحلة المعاصرة.

يوفر معرض الخط الثالث في منطقة القوز بدبي منصة تمثل الفن المعاصر في الشرق الأوسط وتعمل على دعمه محليًا وإقليميًا وعالميًا. ويتيح المعرض لمحبي الفنون إشباع نهمهم عن طريق جولات افتراضية في أرجائه، ويمكن للزوار الافتراضيين التسجيل عن طريق موقع Art Basel لزيارات صالات العرض الرقمية.

وأطلقت سينما عقيل المستقلة في الإمارات خدمة جديدة لتتيح للجمهور مشاهدة مجموعة من أهم وأبرز الأفلام في المنزل. ومن خلال الشراكة التي أطلقتها مع منصة موبي للأفلام، تقدم سينما عقيل مجموعة من الأفلام الكلاسيكية والمستقلة لمدة 90 يومًا مجانًا. وفي كل شهر، سيتم عرض 20 فيلمًا مستقلًا جديدًا، ويمكن للمتابعين تحميل الأفلام مؤقتًا على الهواتف والأجهزة الخاصة بهم.

كما أطلق براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سلسلة من ورش العمل المنتظمة عبر الإنترنت. وسيتم وضع منشورات خاصة بجميع ورش العمل على صفحة براند دبي على إنستغرام، حتى يتمكن الجميع من متابعة الفعاليات الإبداعية من داخل المنزل.

وفي يوم الاثنين 6 أبريل، تقدم آمنة من موقع Tepingitoo عرضًا لفن رسم الشخصيات الكرتونية وذلك عند الساعة 3 عصرًا، فيما تقدم الدكتورة عذراء خميسة، المصممة وخبيرة الرسم بالحناء يوم الأربعاء 8 أبريل ورشة عمل حول فنون الرسم بالحناء.

كما توجه الدعوة لجميع عشاق المسرح في الإمارات. ورغم أن العالم في عزلة حاليًا، فإن العروض مستمرة للمشاهدة. ولمن فوت فرصة مشاهدة العروض الموسيقية المفضلة مباشرة على خشبة المسرح بسبب الإقامة في المنزل، فما يزال هناك خيار آخر متاح.

تتوفر أيضًا فرصة لمشاهدة عروض برودواي و"ويست إند" المذهلة أثناء الجلوس في المنزل، تتوفر خمس منصات بث رائعة تتيح للمشاهد تجارب مسرح افتراضية. وبالطبع يمكن للمتابعين مشاهدة عروض مثل Phantom of The Opera، وCats والعديد من العروض الكلاسيكية من تأليف شكسبير، مثل هاملت. ورغم أن التجربة مختلفة، فإنها قريبة إلى حد ما.

عروض برودواي إتش دي

تجلب خدمة البث هذه أفضل العروض المسرحية للمشاهد في منزله. وتقدم المنصة أكثر من 300 مسرحية وعرض موسيقي إضافة إلى عروض الباليه المذهلة. أما أفضل ما في الأمر، هو أن هناك في الوقت الحالي إصدار تجريبي مجاني مدته سبعة أيام، لذلك يجب الاستفادة منه قدر الإمكان.

المسرح الرقمي

بالشراكة مع كبرى الشركات المسرحية والفنون المسرحية في جميع أنحاء العالم، يقدم المسرح الرقمي "Digital Theatre" مجموعة من العروض الحية الرائعة التي تتاح للمشاهدين عبر الإنترنت. تتضمن منصة البث أكثر من 100 إنتاج يمكن مشاهدتها من خلال الاشتراك في حساب شهري أو عن طريق استئجار عروض فردية. كما أضيف مؤخرًا العرض المسرحي The Crucible الذي يشارك فيه الممثل البريطاني ريتشارد أرميتاج على مسرح The Old Vic.

