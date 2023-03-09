في عيد الأم 2023... استوحي إطلالاتك من أم العروس "الملكة رانيا"

البوابة - سلطت الأضواء في الفترة الأخيرة على إطلالات أم العروس "الملكة رانيا"، بمناسبة قرب موعد زفاف ابنتها الأميرة إيمان، وتلفت الملكة رانيا الياسين الأنظار حولها بسبب أناقتها الملفتة، ومع اقتراب مناسبة عيد الأم، يستعرض لك "البوابة"، أبرز إطلالات من أم العروس "الملكة رانيا" لعلها تلهمك.

الملكة رانيا الأم

الملكة رانيا العبدالله هي زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وأم مثالية ورائعة لأربعة أولاد وهم، الأميرة إيمان ولدت 27 سبتمبر/أيلول عام 1996، الأمير الحسين ولد 28 من يونيو/حزيران عام 1994، الاميرة سلمى ولدت 26 سبتمبر/أيلول عام 2000، الأمير هاشم وهو الأخير في ترتيب الأسرة الملكية ولد في 30 من يناير/كانون الثاني 2005.

الملكة رانيا العبدالله هي المصدر الأساسي لاستلهام أفكار وأساليب الإطلالات الملكية الناعمة والراقية، وهي أيقونة من أيقونات الجمال والأناقة في العالم، وهي جميلة شكلاً ومضموناً، بجمال روحها وعقلها وإسهاماتها الكثيرة فى المشروعات الهادفة لتنمية المرأة والطفل، جعلها تتربع في قلوب المواطنين بالاردن.

أجمل إطلالات الملكة رانيا وبناتها

إطلالة الملكة رانيا في حفلة حناء ابنتها الأميرة إيمان

الصورة الأولى لإطلالة الأميرة إيمان في حفل الحناء