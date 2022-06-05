في عيد ميلادها: أفضل النصائح من أنجلينا جولي لبشرة مشرقة ونضرة

احتفلت يوم أمس الموافق 5 حزيران/يونيو 2022 النجمة أنجلينا جولي بعيد ميلادها الـ 47 وسط محبيها حول العالم لما لها من شعبية كبيرة اكتسبتها طوال مسيرتها الفنية، وبالإضافة إلى مواقفها الإنسانية التي دومًا ما جعلتها قدوة للكثير بسبب موقفها تجاه الدول الفقيرة حول العالم ومساندتها لأزمات اللاجئين مثل سوريا وغيرها من الدول مما جعلها دومًا تحظي بمكانة خاصة لدى جمهورها حول العالم.

أفضل النصائح من أنجلينا جولي لبشرة مشرقة ونضرة

تعتبر أنجلينا جولي أن واقي الشمس من أساسيات الحفاظ على البشرة لأنه مع الوقت تترك اشعة الشمس ضرر كبير على البشرة وتزيد من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول الفم والعين وتزيد من تصبغات البشرة.

تستخدم أنجلينا جولي مستحضرات مضادة للأكسدة وأحياناً تستخدم حمض الجليكوليك وحمض الألفاهيدروكسي لتنظيف البشرة بشكل جيد وذلك باستخدام غسول لطيف على البشرة، وتنظيف البشرة يزيد الكولاجين والإلاستين وأيضاً يحافظ على نظافة المسامات وعلى مظهرها الضيق وتوحد لون البشرة.

من أهم أفضل النصائح من أنجلينا جولي لبشرة مشرقة ونضرة هو إزالة كافة آثار المكياج عن البشرة والعنق قبل الذهاب إلى النوم، وهو أمر ضروري لا مفر منه.

لا تستخدم أنجلينا جولي المستحضرات التي تحتوي على الكثير من الكيماويات ومستحضرات التقشير وتستبدلها بمستحضرات طبيعية وتحرص أنجلينا على ترطيب بشرتها بشكل مستمر.

من نصائح أنجيلينا أنها تفضل وضع المكياج الخفيف جداً دون مبالغة للحفاظ على بشرتها مشرقة، فهي تكتفي بوضع الكونسيلر في محيط العين لتمويه الهالات السوداء.

تنصح أنجيلينا استخدام علاجات البشرة مثل الليزر لتفتيح المناطق الداكنة في وجهها، وتحديداً تقنية الضوء النبضي المكثف IPL.

من هي أنجلينا جولي؟

أنجلينا جولي وُلدت في عام 1975 في لوس أنجلوس كاليفورنيا ولعبت دور البطولة في فيلم Gia قبل حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم Interrupted Girl .

لعبت أنجلينا جولي أدوار رئيسية في أفلام مثل Wanted، وMr. and Mrs. Smith، وSalt وفيلم Changeling الذي أكسبها ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة رئيسية، وبالغضافة إلى ذلك لعبت دور مهم وكما كانت المنتجة التنفيذية لفيلم ديزني Maleficent الذي جذب إقبالًا دوليًا ضخمًا.

كما اشتهرت بدورها الإنساني حيث قامت بزيارة النازحين في أكثر من 20 بلدًا بما في ذلك سيراليون والعراق وأفغانستان والأردن وسوريا والإكوادور والبوسنة وهايتي وغيرها.

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