في عيد ميلاد شجون الهاجري الـ35... شاهد أجمل إطلالاتها

يصادف يوم غد الأربعاء الموافق 8 فبراير عيد ميلاد الفنانة الكويتية شجون الهاجري، والتي تحظى بشعبية كبير بين الجمهور، وفي هذا المقال نعرض لكم أجمل إطلالات الفنانة الكويتية شجون الهاجري الـ35 من صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.

تتمتع الفنانة الكويتية شجون الهاجري، بذوق بسيط في اختياراتها للأزياء التي تظهر بها أمام الجمهور، وهي حريصة جدًا على التنويع في اختياراتها المختلفة بين السواريه والإطلالات الرياضية والكاجوال.

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