في يوم الحب تعرف على أنواع العناق المختلفة، وماذا تعني؟

يمكن أن يمنحك عناق أحبائك أو شريكك، على وجه الخصوص، كل أنواع الشعور الغامض والدافئ. يعد العناق من أكثر اللمسات الجسدية الطبيعية والعاطفية التي يمكن للمرء أن يحصل عليها مع الآخرين فهي طاقة إيجابية متكاملة..

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يمنحنا الشعور بالأمان ويجعلنا نشعر بالحب والاهتمام. هناك العديد من أنواع العناق المختلفة التي يمكن للمرء أن ينغمس فيها ؛ بعضها رومانسي والبعض الآخر ودود ، لكن جميعها بالتأكيد عاطفية وتقدم الدعم! في ضوء ذلك ، نقدم لك بعض الأنواع المختلفة من العناق وما تعنيه بالفعل.

عناق جانبي

عندما يعانق شخصان بعضهما البعض من الجانب ، وذراعاهما حول الخصر أو الكتف ، فهذا عناق جانبي ودود. بعبارات رومانسية ، هذا يعني أن الشخص لا يميل تمامًا نحو شريكه إذا كان يفضل هذا النوع من العناق. العناق الجانبي شائع اكثر بين الأصدقاء.

العناق من الخلف

العناق من الخلف، أي يقف المرء خلف الشخص الآخر ويحتضنه عن كثب وذراعه ملفوفة حول جسمه. هذا الوضع حميم للغاية ويشيع بين الأزواج والوالدين والاطفال أيضًا. القرب الجسدي يزيد الشعور بالأمان والطمأنينة والشعور بالأمان والتقدير. كما يقال "أنا سندك".

عناق ودود

هذه الوضعية ودية للغاية حيث يعانق شخصان بعضهما البعض من الامام. هناك مسافة مناسبة بين كل من خصورهم بحيث لا يمكن تفسيرها على أنها جنسية أو رومانسية. هذه العناق بسيط وسريع وعادة ما يتم لتحية شخص لم تره منذ فترة طويلة.

العناق حول الخصر

هذه الوضعية خاصة بين شريكان رومانسيان يعانقان بعضهما البعض عن كثب مع محاذاة جسدهما وخصرهما لبعضهما البعض. هذه وضعية حميمة للغاية تتيح للأزواج اتخاذ الخطوة التالية على بعضهم البعض مثل تبادل القبلات!

عناق الدب

عندما يرقد شخص ما فوق شريكه ويحتضنه عن كثب مع إبقاء رأسه وأيديه على صدره ، يمكن تحديده على أنه عناق دب. يساعد هذا الوضع على الشعور بالدفء والأمان بين ذراعي شركائنا. يساعدنا ذلك على الاسترخاء بين ذراعيهم بعد قضاء يوم طويل ومرهق.

عناق من جانب واحد

في هذا النوع من العناق ، يواجه شخصان بعضهما البعض ، لكن شخصًا واحدًا فقط يتوق إلى معانقة الآخر ، وبالتالي يلف ذراعيه حول الشخص الآخر. ومع ذلك ، فإن متلقي العناق يمتنع عن معانقة الشخص الآخر ويمكن تفسير ذلك على أنه قسري. هذا يعني أيضًا أنه في الغالب هو عناق غير مرغوب فيه أو عناق عاطفي من شخص لدعم الآخر ، في الأوقات الصعبة.