في يوم العناق ماذا تعني أنواع العناق المختلفة؟ العناق تعبير جميل عن الحب يجعل القلب يشعر بالأمان والاهتمام والحب. هذا التعبير الجسدي عن الحب يستحق التجربة لأنه قادر على إذابة أقسى القلوب. يعتمد البشر على اللمسة البشرية ليشعروا بأنهم على قيد الحياة. إذا كنت تتساءل عما إذا كان العناق رومانسيًا دائمًا ، فأنت مخطئ. العناق ليس رومانسياً فقط ولكنها ودي أو علاجي أو يمكن أن يكون حميماً ويعطي شعورًا بالأمان. بمناسبة يوم العناق الذي يتم الاحتفال به في 12 فبراير ، كجزء من أسبوع عيد الحب ، إليك أكثر أنواع العناق شيوعًا والمعنى وراء كل عناق.

في يوم العناق ماذا تعني أنواع العناق المختلفة؟

العناق الجانبي

يتضمن العناق الجانبي شخصين يعانقان بعضهما البعض وذراعيهما على الظهر أو على الكتف. يشير هذا العناق عادةً إلى أنه عناق غير رسمي وودود. هذا العناق شائع بين المعارف أو الأصدقاء. يمكن للمرء أن يقوم بهذا العناق لتجنب إعطاء فكرة مضللة للطرف الاخر، من حيث المشاعر الرومانسية.

العناق الودي

هذا عناق تقليدي بالذراعين حيث يتجنب الأشخاص الاقتراب من بعضهم البعض. يمكن أن تشير المسافة بين الوركين إلى عدم وجود مشاعر رومانسية أو جنسية بين الشخصين. هذه العناق ليس طويلاً ولكنه سريع إلى حد ما. انها مجرد لفتة ودية بين الأصدقاء.

العناق من الخلف

عادة ما يتم تفسير هذا العناق على أنه لفتة رومانسية. عندما يقوم أحد الشركاء باحتضان الآخر من الخلف. عادة ما يكون الشخص الأطول في العلاقة هو الشخص الذي يحتضن من الخلف. هذا يعطي دعماً وقوة وشعور بالأمان للشخص الذي أمامك، كأنه يقول ، "أنا هنا من أجلك."

العناق حول الخصر

هذا عناق رومانسي تمامًا حيث يميل جسد شريكين تجاه بعضهما البعض ويلف أحدهما ذرعه حول خصر الآخر. في هذا النوع من العناق، ينظر الشركاء إلى بعضهم البعض بحب ويتواصلون بالعين بشكل مكثف. يمكن أن يظل هذا رومانسيًا أو حتى يتجه نحو المشاعر الجنسية.

عناق قوي مع ضغط

هذا عناق أكثر حميمية مقارنة بالعناق العادي. ويحدث عندما يقف شخصان قريباً من بعضهما البعض، ويتعانقان لفترة طويلة جدًا. حتى أن هناك ضغطًا عرضيًا يشير إلى مدى قربهما من بعضهما البعض.

عناق من جانب واحد

يعتبر هذا العناق لفتة ودية حيث يعانق أحدهما الآخر. من يتلقى العناق لا يظهر الكثير من الشغف في حين أن الشخص الذي يحتضنه قد يمنح الشخص الآخر ضغطاً خفيفًا. يمكن اعتبار هذا لفتة رومانسية من جهة لأن أيا من الشريكين غير مهتم بينما الآخر ليس كذلك.

عناق من القلب إلى القلب

في هذا النوع من العناق ، يحتضن الشخصان بعضهما البعض في عناق محكم بحيث يمكن أن تلمس صدورهم بعضهم البعض. هذا عناق حميم للغاية لشريكين يتطلعان إلى حب بعضهما البعض. هذا النوع من العناق يعطي شعورًا مريحًا ومحبوبًا وحميمًا يربط شخصين معًا. هذا هو أحد أكثر أنواع العناق المحببة التي يذهب إليها الأزواج.

في يوم العناق ماذا تعني أنواع العناق المختلفة؟

أهم الأسئلة الشائعة:

أي يوم هو يوم العناق في فبراير؟

يتم الاحتفال بيوم العناق في 12 فبراير من كل عام كجزء من أسبوع عيد الحب.

لماذا نحتاج 12 عناق في اليوم؟

هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن العناق لديه القدرة على علاج الأذى العاطفي والألم وعلاج الشخص من القلق والتوتر.

هل العناق لمدة 20 ثانية طويل؟

العناق لمدة 20 ثانية مفيد حقًا للقلب والجسم لأنه يساعد على التخلص من التوتر والشعور بقلق أقل والشعور بالراحة.

لماذا العناق قوي جداً؟

يفرز العناق الأوكسيتوسين وهو ما يُعرف باسم "هرمون الحب" ويتم إطلاقه عندما يحتضن شخصان بعضهما البعض.

هل يمكن للعناق أن ينقذ حياتك؟

نعم، العناق يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالأمراض ويزيد المناعة ويحسن المزاج.

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