في 2020...3 أبراج فقط ستجد الحب الحقيقي في العام الجديد.. هل برجك منهم؟‎

جميعنا يتطلع لعام جديد مليء بالإيجابيات والأحداث السعيدة، وتحقيق الآمال والطموحات التي لم نتمكن من تحقيقها هذا العام، سواء كانت على الصعيد العلمي أو العاطفي، فكم من رغبة مكبوتة ومدفونة داخل الأعماق، تشتاق لفرصة جديدة تبعث بداخلها الأمل.

من بين هذه الآمال العثور على الحب الحقيقي، ويأتي الحبيب كما تخيلته في أحلامك، والذي يتحلى ببعض الصفات المميزة؛ ليبني معه العش السعيد ويكوًن الأسرة التي يتمناها.

يقول عالم الفلك ريبيكا فارار، ستجد 3 أبراج فقط غايتها المنشودة، وتعثر على الحب الحقيقي في 2020، وسيستمر هذا الحب في علاقة رومانسية طويلة الأمد، فهلم لنتعرف على هذه الأبراج في طي السطور التالية.

برج الجدي

يقول فارار: "سيشعر أصحاب برج الجدي بالتوافق العاطفي بدءً من مطلع شهر يناير، وسيلتقي كوكب الزهرة مع كوكب زحل في برج الجدي، ما يعني الدخول في علاقة طويلة رومانسية حالمة، فقد يكون أصحاب هذا البرج متشائمين بطبعهم، لكننا ندعوهم للاطمئنان والترحيب بالعام الجديد بكل قوة، فسيجدون فيه الحب وتحقيق الأمنيات والتغلب على الصعوبات والتحديات.

برج الحمل

يلتقي كوكب الزهرة بكوكب زحل في ديسمبر، ما يعني أن العام الجديد سيكون بمثابة نقطة تحول في حياة هذا البرج، وبحسب فارار يتوجب على أصحاب هذا البرج الانفتاح على الأخر، ومنحه الفرصة ليعيش معه أجمل أيام العمر، ويساعدهم مرور القمر في برج الحمل بعد فترة قصيرة من بداية العام، على فهم الحب بمفهومه الصحيح، وكيف يرتبط بعلاقة صحية تقوم على الود والتفاهم.

برج الميزان

سيلتقي كوكب الزهرة بكوكب الميزان الحاكم وكوكب زحل في ديسمبر، أي عثور صاحب الميزان على الشريك المتوافق معه عاطفيا وعقليا، وستبقى العلاقة صامدة أمام تحديات الزمن وقسوة الظروف، ويقول فارار: "قد يشعر صاحب برج الميزان بالتوتر والقلق من الدخول في علاقة رومانسية طويلة، ولا يعرف ما هي نقطة البداية، لذا أنصحه بالتماسك والاطمئنان، فالعام الجديد يحمل في طياته الرومانسية الحالمة والسعادة الأبدية، استقبل العام الجديد بعقل مفتوح وقلب واثق من السعادة، واجعل من الالتزام اسلوب حياة وستجد الحب الحقيقي في 2020 يطرق بابك.

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