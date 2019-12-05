8 أبراج الأكثر حظًا عاطفيًا في عام 2020.. هل أنت منهم؟

توقعات الابراج للعام 2020، وما الذي ينتظر الأبراج من أحداث ومفاجآت خصوصًا على الصعيد العاطفي؟ ومن هي الأبراج التي ستتغير حياتها نحو الأفضل عاطفيًا؟ ومن هي الابراج التي سيخفق قلبها وستحقق حلمها سواء بالارتباط أو الزواج؟! للمزيد حول الابراج الاكثر ارتباطًا للعام 2020:



برج الثور: 21 أبريل ـ 20 مايو

ستتمع أيها الثور خلال العام 2020، بقدرة قوية لتعزيز ثقتك بنفسك بطريقة أكثر إيجابية فيما يتعلق بالحب والعلاقات. ولن تكون المتعة وحدها دافعك الخاص بعد الآن. وستنعم بفتراتمعًا لفترة طويلة من الرومانسية بفضل التوق إلى حياة حب أكثر استقرارًا. سيكون معظم مواليد برج الثور قادرين على جذب شركاء هذه الفترة، لا سيما أولئك الذين سبق لهم الزواج أو ممن هم في علاقة فسيحفزون على أخذ علاقتهم وتفهمها إلى مستوى جديد.

يعتبر هذا العتم، جيدًا لترك لمشاركة أوقاتك مع الشريك في عزلة. سوف يزول التوتر الذي عانه مولود برج الثور على الصعيد العاطفي، خلال السنوات الماضية. هذا العام يعدّ عامًا مناسبًا لتحليل رحلة حبك أيها الثور ووضع التعديلات إذا لزم الأمر. عزّز تواصل المشاعر والعواطف واللحظات الحسية احتفالًا بأيامك. ستكون هناك طرق ووسائل للتقرّب من شريك حياتك كما لم يحدث من قبل.

برج السرطان: 22 يونيو ـ 22 يوليو



تعدك الكواكب أيها السرطان في العام 2020، بالاستقرار العاطفي؛ حيث ستعيش حياة حب هادئة ورومانسية مميزة. سيكون هذا العام هو الوقت المناسب لتعزيز علاقاتك أيها السرطان العاطفية والاستمتاع بالرومانسية والمتعة الحسية إلى أقصى حد. بالنسبة لأولئك الذين تراجعوا عن حياة الحب، سيكون هذا وقتًا للعودة إلى المسار الصحيح والاستمرار في الاتجاه الإيجابي. لا يجب أن تهمّك الأشياء التي يحبها أو يكرهها الشريك. فلا تضيّق الخناق كثيرًا، بل أعطِ الشريك مساحته أيضًا. كُن صريحًا ومنفتحًا، واعمل على توضيح أيّ مشكلات تحدث بينك وبين الشريك، على أن لا تكون عدوانية، واحرص على عدم الإساءة إلى شريك حياتك. سينال معظم أفراد السرطان العازبين تجارب حب مواتية هذا العام.

برج الأسد: 23 يوليو ـ 22 أغسطس

كُن مستعدًا أيها الأسد للتعامل مع بعض التغييرات الرئيسة في علاقاتك العاطفية؛ إذ يعدك العام 2020 بأجواء ومانسية مميزة. على الرغم من عدم استعدادك لذلك، ينصح بالتأني والهدوء والتقدم بأمان. قد تسمع أخبارًا سارة تُفرح قلبك.

موقفك من الحب والعلاقة سيتغير في هذا العام نحو الأفضل. سيكون هذا هو الوقت المناسب لمعرفة المزيد حول شريك حياتك والتواصل مع احتياجاته. لا تضع نفسك في المقدمة؛ إذ من شأن ذلك أن يفسد مساعي حبك. كما لا تعط طلباتك بشكل مفاجئ، وليكن تدريجيًا وبخطى بطيئة. من المحتمل أن تحدث بعض اللقاءات المكثفة والعاطفية والرومانسية في الربع الأخير من هذا العام.

برج العذراء: 23 أغسطس ـ 22 سبتمبر

أجواء سعيدة واستقرار عاطفي يحمله عام 2020 لك أيها العذراء؛ إذ ستعيش المزيد من الرومانسية وستتأجّج علاقتك مع الشريك. من الأفضل أن تسمع لشريك حياتك أو حبيبك، وأن تسترعي انتباهه بطريقة إيجابية. كل أنواع الشكوك وعدم الأمان في حياتك العاطفية تتلاشى في الهواء مع مرور العام. ولكن تأكد من أنّ شريك حياتك لا يقلل من شأنك. بعض اللقاءات الرومانسية والحسية محتملة للعازبين في منتصف العام. بالنسبة للبعض الآخر، تزدهر حياة حبهم كما كانت دائمًا. لذا، عليك أيها العذراء بمقاومة أيّ نوع من العوائق التي تعرقل حياتك العاطفية. الفرص وافرة في ما يتعلق بشركاء الحب المحتملين. هذا هو أفضل وقت للتعبير عن مشاعرك الداخلية لحب حياتك، لا تفوت هذه الفرصة قبل نهاية العام.

برج العقرب: 23أكتوبر إلى تاريخ 21 نوفمبر

كُن مستعدًّا ايها العقرب للتعامل مع فترة جديدة على الصعيد العاطفي؛ إذ ستواجه حالات من شأنها أن تغيّر حياتك العاطفية للأفضل. قد تعيش حبًّا جديدًا في حياتك وقد يزول آخر قديم. قد يشعر البعض منكم بمزيد من العاطفة في هذه الأيام. لذا، يتعين عليهم اتخاذ القرارات المتعلقة بالحب. لكنّ الكواكب تعدهم بأخبار جيدة. لذلك، يجب التفكر والاعتبار من الماضي قبل الدخول في أيّ نوع من العلاقات العاطفية. كُن أيها العقرب لطيفًا ومحبًّا وعليك الاهتمام بشريك حياتك. وكذلك، حافظ على العلاقات؛ إذ من شأن ذلك أن يساعدك في كسب حسن نية شريك حياتك.

برج القوس: 23 نوفمبر ـ 20 ديسمبر

سوف يساعدك أيها القوس كوكب زحل في إجراء تغييرات جذرية في مساعيك العاطفية هذا العام. خلال هذه الفترة الزمنية، ستتمكّن من فهم المزيد عن العواطف والمودة. أما العازبون فسيجدون الشريك المثالي للحياة، مع وعود إيجابية في هذا الصدد. في نهاية العام تقريبًا قد ينجذب الكثير نحو الحب والمودة ممن حولهم.

قد يضطر معظم مواليد برج القوس إلى سلك طريق جديدة في علاقاتهم العاطفية. لأولئك المرتبطين في علاقة سيضطرون إلى إجراء تغييرات كبيرة منها تأكيد مواقفم في الحب أو الزواج خلال هذا العام. وكذلك في الأمور الصغيرة سيكون هناك فرص لإظهار قيمة الحب للشريك أو الزوج.

برج الجدي: 21 ديسمبر ـ 19 يناير

انطلاقة جديدة على الصعيد العاطفي بانتظار مولود برج الجدي خلال العام 2020. فشريك حياتك سيضفي معنًى إضافيًّا لحياتك في هذه الفترة، وهناك الكثير من السعادة العاطفية المرتقبة. ومع ذلك قد يكون هناك سلوك تدخلي في حياتك من قبل الأسرة والأصدقاء، فكن حذرًا. الكواكب مواتية بما يكفي لقيادتك على مسار إيجابي في حياة الحب أو الزواج، على الرغم من الصعاب حولك. في طريقك نحو تجديد مختلف تمامًا في جبهة الحب في الوقت الحالي.

يُجذب الشركاء المحتملون بسهولة إلى مواليد الجدي خلال عام 2020. ولكن بعد ذلك سيشعر بعض مواليد الجدي أيضًا بالغموض. وخصوصًا وأنّ كوكب الزهرة سيكون مفيدًا جدًّا في نطاق الحب لهذا العام. كما أنّ هذا هو الوقت المناسب للتعبير عن نفسك الحقيقية أيها الجدي لشريكك أو زوجك. ركّز على ما من تحبه من دون قطع العلاقات الحالية. سوف يسود الوئام التام والسلام في هذا المجال طوال العام.

برج الحوت: 19 فبراير ـ 20 مارس

نتظر مواليد الحوت حياة حب ممتازة مدمجة مع مكانة عاطفية أفضل طوال عام 2020. وسيشعر الحوت إحساسًا بالرضا والشبع في حياته العاطفية هذه الفترة. ويعيش السعادة في الحب والزواج. من المؤكد أنّ السعادة العارمة مضمونة للعازبين الحوت، وخصوصًا الذين يتنافسون من أجل حياة حب أفضل. كما لأولئك المتزوجين او المرتبطين. وسيسود شعور بالتفاؤل على الصعيد العاطفي.

رغم أنّ المخاوف والبيئة القاسية متنبئة في بعض الأحيان، إلا أنك ستكون أيها الحوت قادرًا على تجاوز المصاعب. تجنّب فرط الحساسية؛ لأنه قد يعيد القصص القديمة إلى الواجهة، وعليك بالاعتماد على الحاضر وقيادة حياة حب سعيدة. رغم أنه لا يمكن استبعاد بعض المضايقات العرضية في الطريق، إلا أنّ التواصل سيكون من شأنه أن يريك العجائب في الحب والزواج لهذا العام.

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