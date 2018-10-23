قبعات الساحرة للهالوين

قبعات الساحرة للهالوين حلوى شهية يمكنك اعدادها في البيت...

المقادير :

مقادير الفادج

280 جرام شوكولاتة مذابة

3/4 كوب شوكولاتة نوتيلا

للزينة:

80 جرام شوكولاتة مذابة

20 حبة كوكيز رقيقة بالشوكولاتة

حلوى برتقالية اللون دائرية

قالب سيلكون مخروطي الشكل

طريقة التحضير :

تذوب الشوكولاتة في الميكروويف ثم تضاف لها النوتيلا وتقلب جيدا حتى تصبح الشوكولاتة ناعمة ثم توضع الشوكولاتة في كيس الكريمة ثم توزع الشوكولاتة في القالب السيلكون لعمل شكل قبعة وتوضع في الفريزر لمدة 20 / 30 دقيقة .

بعد ذلك تخرج الشوكولاتة المخروطية من القوالب وتثبت فوقها حبات الكوكيز استخدم الشوكولاتة المذابة لتثبيت الكوكيز.

توضع كمية من الشوكولاتة المذابة حول حافة الشوكولاتة ثم توزع الحلوى البرتقالية والسوداء الملونة للتزيين .