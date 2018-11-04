5 أشياء مهمة قبل زفافك.. تدربي عليها

على الرغم من أن الموضوع يبدو عليه أنه سهل، إلا أنه سيكون مختلف تمامًا يوم الفرح (shutterstock.com)

تعرفي على 5 أشياء مهمة يجب أن تتدربي عليها قبل فرحك، فكل عروسة تحلم بأن يكون يوم زفافها على أكمل ما يكون، وتجتهد في اختياراتها، لكي يصبح هذا اليوم من أجمل أيام حياتها، لهذا لهلوبة تقدم لكِ من خلال السطور التالية مواقف مهمة يجب أن تتدربي عليها جيدًا قبل زفافك، وهي:

1- الرقصة الأولى مع العريس:

قبل فرحك شاهدي مجموعة كبيرة من الرقصات الخاصة بالزفاف بشكل احترافي، وبإمكانك عمل بروفة مع عريسك على الرقصة الأولى لكم قبل الفرح، لكي تتجنبي التوتر والقلق الذي قد يحدث لكم خلال رقصكم سويًا أمام الناس في الفرح، كما يجب أن تخلقي حوار بسيط بينكم يوم الفرح، لكي تكون الضحكة طالعة من القلب وليست مصطنعة أثناء الرقصة الأولى.

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2- الشكر:

في كثير من الأوقات تحتاج العروسة أن تقدم كلمات شكر لأحد من أفراد عائلتها أو أصدقائها، لهذا يجب أن ترتب هذه الكلمات قبل الفرح وتدرب على إلقائها بدون أي قلق أو توتر، لكي يكون يوم الزفاف في أبهى صوره.

3- المكياج والشعر:

يجب على العروسة أن تتكلم مع خبيرة التجميل أو مصففة الشعر قبل الفرح بوقت كافي، وتطلب منهم أن تعرف كيف سيكون شكلها يوم الفرح، هذه الخطوة مهمة جدًا، لأنها تساعد العروسة أن تتجنب الوقوع في كثير من الأخطاء، مثل اختيار ألوان غير متناسقة أو غير مناسبة لنوع بشرتها.

4- الصور والفيديو:

لكي تكون صورتك حلوة، تدربي على وضعيات كثيرة واختاري سيشن مختلف وغير تقليدي، لهذا لا تندمي على الصور بعد ذلك.

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5- التدريب على السير في الفرح:

على الرغم من أن الموضوع يبدو عليه أنه سهل، إلا أنه سيكون مختلف تمامًا يوم الفرح، قد يكون بسبب الفستان أو غيره من الأسباب التي قد تعيق سيرك يوم الفرح، ولا ترتدي حذاء بكعب عالي جدًا، حتى لا يؤثر عليكِ بشكل سلبي ويجعلكِ تتعبين سريعًا.