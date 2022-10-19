قراءة أنواع اليد وتأثيرها على شخصيتك قراءة أنواع اليد هي أبسط طريقة في قراءة الكف. يشير نوع اليد إلى الشخصية والقيم الأساسية للفرد ، بالإضافة إلى طريقة فعل الأشياء وموقفها. إذا كان هناك أي اختلاف بين نتيجة التحليلات لنوع اليد والطرق الأخرى لقراءة راحة اليد ، فيجب أن تخضع النتيجة للأولى.

في الصين ، بناءً على نظرية العناصر الخمسة الصينية ، يتم تقسيم أنواع اليد إلى خمسة أنواع: اليد المعدنية ، اليد الخشبية ، اليد المائية ، اليد النارية ، اليد الأرضية. فيما يلي الخصائص التفصيلية لليد ، والشخصية ، والوظيفة ، وتحليل الحب لأنواع الأيدي الخمسة. تحقق من نوع اليد التي لديك الآن.

قراءة أنواع اليد وتأثيرها على شخصيتك

اليد المعدنية

تنتمي الأيدي المعدنية إلى الأشخاص العقلانيين ذوي القدرة العالية على العمل والقيادة

الميزات: راحة يد مربعة الشكل وأصابع وأظافر. كف أبيض ، ندي ، سمين ومرن.

الشخصية: الأشخاص ذوو الأيدي المعدنية عمليون ، ولا يتأثرون بالغرور ، وقوي الإرادة ويلتزمون بالقانون. إنهم قادرون وموهوبون في القيادة ، ولديهم حس الإنصاف والعدالة ، ويحبون حماية الضعفاء بدلاً من التنمر عليهم. بمجرد مساعدتهم ، سوف يسددون. كما أنهم غير مستعدين للتنازل عن الآخرين أو الاستفادة منهم ، ويميلون إلى الاستسلام للضعيف ولكن ليس للأقوياء. يتمتع الأشخاص من هذا النوع من اليد بالشجاعة لاختراق الموقف غير المواتي ، وتحمل الضغط وتغيير البيئة للتحكم في مصيرهم. في بعض الأحيان ، يكونون نشيطين لدرجة أن الناس من حولهم يشعرون بضغط كبير.

علاقة الحب: إنها مستمرة ولكنها غير رومانسية ، ولا يمكنها قبول الخداع العاطفي أو الحبيب غير المبالٍ والعاطفي الذي يتحدث عن الكلمات الحلوة. بدلا من ذلك ، يفضلون العدوانية والقدرة. إذا كنت ترغب في بدء علاقة مع شخص من نوع اليد المعدنية ، فأنت بحاجة إلى إثبات حبك من خلال العمل العملي.

العمل: بغض النظر عن الصناعة التي يختارونها ، فهم بحاجة إلى تطوير القدرة التنفيذية والقيام بالعمل الموجه نحو الأداء ، مثل القائد والمدير والمهني الرسمي والقانوني. يتطلب هذا النوع من العمل التواصل والتنسيق والعمل الجماعي ، وهو موجه نحو الهدف ، حيث يمكنهم التعامل معه بسهولة أكبر والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة بشكل أفضل.

قراءة أنواع اليد وتأثيرها على شخصيتك

اليد الخشبية

تنتمي الأيدي الخشبية إلى الأشخاص العاطفيين والمبدعين

الميزات: أيدي مستطيلة بأصابع طويلة ومفاصل محددة جيدًا وإبهام قوي يصعب ثنيه.

الشخصية: الأشخاص ذوو الأيدي الخشبية عنيدون ومستقلون ويفضلون أن يتم ترقيتهم إلى كبتهم. مع عدم وجود تعقيد من التبعية ولكن الحصرية ، غالبًا ما يظلون غامضين للآخرين ، ويكرهون الانتماءات ، ويتعودون على نمط الحياة الثابتة ولا يمكنهم التكيف مع البيئة المتغيرة. إنهم يعرفون عقلهم بوضوح وهم شجعان ليكونوا ويعبرون عن أنفسهم. وفي الوقت نفسه ، يمكنهم القيام بالالتزامات الواجبة ورعاية الضعفاء. نظرًا لكونهم رقيقين ومتعاطفين ، غالبًا ما يتم لمسهم بسهولة. علاوة على ذلك ، فهم فضوليون للغاية ، وعادة ما يصلون إلى جوهر الأشياء ويظهرون مواهبهم غير العادية في الدين والفن والفلسفة وعلم النفس ، إلخ.

علاقة الحب: الأيدي الخشبية رومانسية وتميل إلى الحب الأفلاطوني. من الذوق الرفيع ، لن تنقلب إلا إذا كان الحبيب مثاليًا من الداخل والخارج ولديه مزاج واضح.

العمل: بغض النظر عن الصناعة التي يختارونها ، فهم بحاجة إلى الانخراط في العمل الثابت الذي يتطلب التفكير ، مثل الإدارة العامة والتسويق والثقافة والفن والبحث الأكاديمي والاختراع والإبداع والفلسفة والدين والأعمال غير الهادفة للربح. هذا النوع من العمل موجه نحو الروح ويتطلب الموهبة والمثالية والتركيز.

قراءة أنواع اليد وتأثيرها على شخصيتك

اليد المائية

الأيدي المائية يملكها الأشخاص العاطفيين والموهوبين وذوي الحيلة

الميزات: راحتان عريضتان وممتلئتان وناعمتان بأصابع قصيرة وأطراف أصابع مستديرة وأظافر طويلة.

الشخصية: أصحاب الايدي المائية متعلمون سريعون أذكياء وموهوبون ولديهم ملاحظة شديدة ويحبون استكشاف الحقيقة وراء الأشياء. إنهم يتمتعون بعقلية صافية ويفتخرون بالحكم الفريد والقدرة التحليلية. على الرغم من الخيال الغني ، فإنهم يفتقرون إلى التنفيذ والعمل وغالبًا ما ينغمسون في الكلام الفارغ. أيضًا ، يمكنهم التكيف مع البيئة المحيطة في أدوار مختلفة وتغيير البيئة بغض النظر عن مدى شدتها.

علاقة الحب: قد يقعون في حب أشخاص من خلفيات مختلفة ويجذبون بعضهم البعض للمشاعر الجديدة والمختلفة. ومع ذلك ، يجب التغلب على الفجوة المعرفية. هم أكثر عرضة لبدء علاقة مع واحد مع القليل من النقاط المشتركة ولكن مع العديد من الاختلافات.

العمل: بغض النظر عن الصناعة التي يختارونها ، فإنهم ينخرطون عمومًا في العمل الذهني الموجه نحو التفكير ، مثل تفكير المشغل في استراتيجية التشغيل، وتفكير موظفي الأعمال في زيادة المبيعات ، وتفكير موظفي البحث في الاختراق التقني ، وتفكير موظفي التسويق في تطوير السوق ، والفنان التفكير في خلق العمل. هذا النوع من العمل مدعوم من قبل العقل ويتطلب التفكير المنطقي والتحليل الاستراتيجي والخيال الإبداعي.

قراءة أنواع اليد وتأثيرها على شخصيتك

اليد النارية

تنتمي الأيدي النارية إلى الأشخاص العاطفيين والساحرين ذوي الكفاءة المهنية

الميزات: راحة اليد والأصابع الطويلة والمفاصل غير المحددة والأظافر الوردية.

الشخصية: الأشخاص ذوو الأيدي النارية هم مفكرون سريعون مع شغف لمدة 3 دقائق. هم عاطفيون وواضحون بشأن ما يجب أن يحبه أو يكرهه ؛ إنهم على استعداد للتضحية من أجل من يحبونه ولكنهم لا يريدون أن يكون لهم أي اتصال مع من يكرهون. بصفتهم متعلمين سريعًا أذكياء ، فإنهم مهتمون بالعديد من الأشياء ويمكنهم التحدث بصراحة مع التأكيد ولكن مع عدم المثابرة.

علاقة الحب: مع المظهر الجميل ، غالبًا ما يقعون في الحب من النظرة الأولى ويطورون العلاقة بسرعة. ومع ذلك ، فإن الحلاوة لن تدوم طويلاً وعادة ما يستسلموا في منتصف الطريق لأنه من الصعب عليهم الحفاظ على نفس الشغف من البداية إلى النهاية. لذلك ، إذا كنت تنتظر الحب الجميل ، يمكنك إخفاء جمالك الخارجي لتجد الشخص المناسب الذي يحب روحك بدلاً من الوجه.

العمل: مليء بالموهبة والحكمة والشجاعة والحيوية ، يمكن للأيدي النارية القيام بالمهمة بمفردها ويحبون أن يكون لديهم مساحة ومرحلة للتقدم بشجاعة بدلاً من النمط الثابت. غالبًا ما يجعل أداؤهم الممتاز الآخرين يشعرون بأنهم غير اجتماعيين. بالنسبة لهم ، سيكون أهم شيء هو التطور الأفقي والتواصل والتنسيق.

قراءة أنواع اليد وتأثيرها على شخصيتك

اليد الترابية

تنتمي الأيدي الترابية إلى أشخاص عقلانيين ومتواضعين يتمتعون بقدرات تنفيذية

الميزات: راحة اليد والأصابع سميكة، معصم كبير ، جلد خشن وبصمة راحة يد، عضلات سميكة في قاعدة الإبهام.

الشخصية: أصحاب الايدي الترابية مستعدون للتضحية بأنفسهم لحماية الآخرين. إنهم مستسلمون للموقف ويمكنهم قبول الآخرين ، ينتمون إلى الحكماء بدلاً من الأذكياء. سهل التعامل معهم، ولديها العديد من الآراء القيمة ولكن لا يعلنون عنها بشكل عشوائي. نظرًا لأنهم لا يرغبون في المطالبة بالائتمان ، فغالبًا ما يتم تجاهل مساهماتهم. مع شعور قوي بالحماية الذاتية ، يجعلون من الصعب على الآخرين الاقتراب من عالمهم الداخلي. أيضًا ، لا يستسلمون أبدًا بسهولة للأشياء التي يحتفظون بها ، وبالتالي هم عنيدون بعض الشيء.

علاقة الحب: بشكل عام ، يعجبون بشخص ما بسهولة ولكن غالبًا ما يفشلون. غالبًا ما يتم اكتشاف مزاياها وجمالها الداخلي بعد فترة طويلة من العلاقة.

العمل: تنتمي الأيدي الترابية إلى الأشخاص الذين يعملون بصمت ، ويتمسكون مباشرة حتى النهاية ولا يتباهون بهم أبدًا ولكنهم يحققون إنجازات غير عادية مع تراكم الخبرة. إنهم يفضلون القيام بعملهم بشكل جيد لإدارة الآخرين. على الرغم من افتقارهم إلى التطوير متعدد الوظائف ، إلا أنه يمكنهم دائمًا تكريس مجالهم المهني بجهود كبيرة والاستمرار عندما يستسلم الآخرون. مع تراكم الخبرة ، فإنهم يخلقون قيمة لا يمكن تعويضها.

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