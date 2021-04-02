قرارات بسيطة تغيّر من أسلوبك ومظهرك!

إذا كنتِ قد وعدت نفسك بعديد من الأشياء التي يجب تنفيذها في 2021، فإن مدوّنة الموضة إيمي شاهين قرارات موضة جديدة، يمكنك تحقيقها لتبدين جميلة أنيقة على أقل تقدير.
- شراء الأزياء المستعملة:
هناك عديد من العلامات التجارية الجديدة الناشئة التي تحثّ مزيداً من الناس على شراء سلع محبوبة، فكثيرون يستثمرون في الملابس التي يرتدونها مرة أو مرتين فقط ويتبرعون بها، لكن الآن أتاح لنا عديد من تطبيقات وماركات التوفير وصولاً سهلاً إلى المستعملة، إذ إنها أرخص، لذا لا تترددي وقومي بهذه الخطوة.
- ارتداء الملابس البيضاء:
2021 هو العام الذي نرتدي فيه جميع الملابس البيضاء، وننجح في الحفاظ عليها نظيفة، فقد ولّت الأيام التي نترك فيها بقع الطعام والشراب تفسد ملابسنا البيضاء بالكامل ونلقي بها بعيداً، لكن هذا العام يمكنك الاعتناء جيداً بإبقائها خالية من البقع وارتداؤها بشكل متكرر، كما أن الزي الأبيض بالكامل يُوجد بطريقة أو بأخرى وهم شكل الجسم النحيف تماماً مثل الأسود بالكامل.
- أضيفي الأقراط:
من أفضل وأسهل النصائح لتحسين مظهرك على الفور إضافة الأقراط، فهناك عديد منها متاحة، من الأزرار إلى المتدليات، هناك مجموعة كبيرة، تصلح لكل مناسبة ونمط أزياء، فكلما ساورك شك في كيفية رفع مظهرك، أضيفي زوجاً من الأقراط وستكونين جاهزة.
- خصرك:
هناك حل آخر للأزياء للعام عليكِ القيام به هو تزيين خصرك بدلاً من خط العنق، حيث يضيف بعض اللمعان إلى محيط الخصر لديكِ، وإذا كنتِ تريدين أن يركز الناس على هذه المنطقة أكثر من غيرها آخر من جسدك، فهذه هي الطريقة التي تفعلين بها ذلك.
Via SyndiGate.info
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