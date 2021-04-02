قرارات بسيطة تغيّر من أسلوبك ومظهرك!

إذا كنتِ قد وعدت نفسك بعديد من الأشياء التي يجب تنفيذها في 2021، فإن مدوّنة الموضة إيمي شاهين قرارات موضة جديدة، يمكنك تحقيقها لتبدين جميلة أنيقة على أقل تقدير.