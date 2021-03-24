فوائد اللوز للبشرة لا تعد ولا تحصى، يحتوي اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية، ويتكون من أحماض أحادية غير مشبعة مضادة للأكسدة، تعمل على تعزيز صحة القلب.
ويتميز اللوز باحتوائه على مادة الفلافونويد التي تساعد على التخلص من الالتهابات الجسمية، بالإضافة إلى وجود العديد من العناصر المفيدة، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز، هذا إلى جانب كونه يعزّز وظائف الدماغ السليمة.
وكما يمتاز بالعديد من الفوائد الجمالية لبشرة الجلد، فهو يجعل البشرة مشرقة ونضرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ الذي يحدّ من تأثير الجذور الحرة على بشرة الجلد.
فوائد اللوز للبشرة
- اللوز لحماية البشرة من أشعة الشمس، حيث يحتوي اللوز على فيتامين هـ الذي يساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتزويد البشرة بالعناصر الضرورية.
- يعد اللوز من المرطبات الطبيعية للبشرة، لأنه مكون طبيعي يحتوي على خصائص رطبة تعمل على ترطيب وتنعيم بشرة الجلد وحمايتها من الجفاف، بالإضافة إلى أنّه يمنع ظهور المسام على البشرة.
- يعمل اللوز على تزويد البشرة بالعناصر اللازمة، لأنه يساعد الزيت المستخرج من اللوز على تعزيز قوة وصحة البشرة، كما يفضّل استخدام زيت اللوز وتدليك البشرة به كونه يعدّ سريع الامتصاص.
- اللوز يعالج مشاكل ظهور حب الشباب: يحتوي اللوز على أحماض دهنية تساعد على السيطرة على إنتاج الزيوت الزائدة عن الحد للبشرة، والتخلص من الشوائب المتراكمة على الجلد، والتي تتسبب بظهور حب الشباب والرؤوس البيضاء.
- اللوز يساعد على الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يتكون اللوز من خصائص فعالة تعمل على منع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، الأمر الذي يمنحها الحيوية والنضارة لتبدو أصغر سناً.
- اللوز يساعد على إزالة الهالات السوداء والانتفاخ المحيط بالعين، لأنه يساعد اللوز على ترطيب البشرة المحيطة بالعين والتخلص من الدوائر الداكنة التي قد تسبب الإزعاج لدى البعض، بالإضافة إلى إزالة الانتفاخ.
- اللوز مقشر طبيعي وقوي للبشرة لأنه يساعد اللوز على التخلص من الخلايا الميتة والأوساخ، وإنتاج خلايا جديدة نضرة وصحية.
- يعتبر اللوز مزيل طبيعي للمكياج، لأنه يعمل زيت اللوز المستخرج من اللوز على التخلص من المكياج وترطيب البشرة بمكوّنات طبيعية.
- اللوز يزيل علامات التمدد لأنه يحتوي اللوز على خصائص مرطبة ومغذية تعمل على إزالة علامات التمدد غير المرغوب بها الموجودة على البشرة، ويمنحها الصحة والجمال.
- اللوز يمتلك العديد من مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة وتساعد مضادات الأكسدة المتوفرة في اللوز على رعاية البشرة، وتعزيز صحتها وصفائها.
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