فوائد اللوز للبشرة لا تعد ولا تحصى، يحتوي اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية، ويتكون من أحماض أحادية غير مشبعة مضادة للأكسدة، تعمل على تعزيز صحة القلب.

ويتميز اللوز باحتوائه على مادة الفلافونويد التي تساعد على التخلص من الالتهابات الجسمية، بالإضافة إلى وجود العديد من العناصر المفيدة، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز، هذا إلى جانب كونه يعزّز وظائف الدماغ السليمة.

وكما يمتاز بالعديد من الفوائد الجمالية لبشرة الجلد، فهو يجعل البشرة مشرقة ونضرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ الذي يحدّ من تأثير الجذور الحرة على بشرة الجلد.

فوائد اللوز للبشرة