قرحة المعدة: الأعراض والأسباب والعلاج

قرحة المعدة .. بكتيريا علاجها متوافر وفعال

لم تعد قرحة المعدة مشكلة يجب أن يتعايش معها معظم الناس طوال حياتهم، حيث أصبح العلاج متوافرا وفعالا لدرجة كبيرة جدا الآن. وفي السطور التالية، كل ما يعنيك أن تعرفه عن قرحة المعدة:

تعتبر القرحة جرحا مفتوحًا في الغشاء المخاطي المبطن للمعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، حيث تتكون القرحة وتتطور نتيجة لتكسر الغشاء المخاطي الواقي لجدار المعدة والأمعاء مما يسمح بوصول العصارات الهاضمة لجدار المعدة فتعمل على تآكله وتدميره.

تحتوي أشهر أعراض قرحة المعدة على إحساس بحرقان في المعدة، وبألم شديد نتيجة لاتصال حمض الهيدروكلوريد بجدار المعدة المتهتك.

أعراض ألم قرحة المعدة

يمكن الشعور به في أي منطقة من السرة إلى عظمة القفص الصدري. يتوقف لفترة قصيرة عند تناول مضادات الحموضة.

يظهر ويختفي لمدة أيام قليلة وقد يمتد لأسابيع. يبدأ بعد تناول الوجبات بساعتين أو ثلاث ساعات.

يظهر في منتصف الليل عندما تكون المعدة خالية.

يختفي عادة بعد تناول الطعام.

يستمر لدقائق أو لساعات.

أعراض تصاحب قرحة المعدة

تقيء دم داكن يماثل لون القهوة.

وجود دم في البراز غامق أو تلون البراز باللون الأسود.

الغثيان أو القيء.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

ضعف الشهية، والتعب. ألم في الصدر.

باختلاف الناس من الطبيعي اختلاف الأعراض المصاحبة لهم وهناك من لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق.

أسباب قرحة المعدة

تعتبر بكتيريا الهيليكوباكتر بيلوري من الأسباب الأكثر شيوعا لحدوث قرحة المعدة وتنتشر هذه البكتيريا عن طريق الطعام أو الماء الملوث أو عن طريق التقبيل.

الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم ولكن ليس كل من يأخذ المسكنات يعاني من تطور القرحة عادة توجد فيمن هم:- كبار السن من الإناث، ومن يتناولون المسكنات لفترة طويلة وعانوا من قرحة في السابق.

عوامل الخطر المسببة لقرحة المعدة من يدخنون، حيث يزيد التدخين من نسبة تعرضك للقرحة.

من يتعرضون لضغط نفسي والطعام الحار المتبل، ولكن الحقيقة هي أنها لا تسبب أي قرح بل يقتصر دورها على زيادة حدة القرحة وتأخير عملية الشفاء.

تشخيص قرحة المعدة

هناك عدة اختبارات منها: اختبارات للكشف عن بكتيريا الهليكوبكتر بيلوري مثل تحليل الدم والبراز واختبار النفس.

المنظار، حيث نستخدم أنبوبة رفيعة مضيئة مزودة بكاميرا دقيقة صغيرة جداً في نهايتها، لنرى داخل المعدة والاثنى عشر.

عمل أشعة على الجهاز الهضمي لتحديد مكان وحجم القرحة.

علاج قرحة المعدة

من السهل علاج قرحة المعدة الآن عن طريق معرفة سببها وعلاجه حيث سيوصف لك الطبيب دواء أو أكثر من تلك الأدوية: المضادات الحيوية لقتل البكتيريا مثل، ميترونيدازول (Flagyl) والتتراسيكلين.

الأدوية التي تعمل على منع إنتاج الحامض وتساعد على التئام الجروح.

إذا كانت مضادات الالتهاب والمسكنات هي المسببة لقرحة المعدة، من المفضل أن تتوقف عن تناول الأدوية المضادة للالتهاب.

تقلل كمية المسكنات التي تتناولها.

التحول إلى دواء آخر لا يسبب القرحة.

يجب أن تأخذ التي يسمح لك الدكتور بتناولها فقط.

أخذ جرعتك كاملة حتى لو توقف ألم القرحة.

الوقاية من قرحة المعدة

اختيار نظام غذائي صحي كامل من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

استبدال مسكن الألم الذي تستخدمه بواحد أكثر أمانا.

حماية نفسك من العدوى، لتقليل البكتيريا المسببة للقرح. اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

تناول المواد الغذائية التي تم غسلها جيدا وطهيها بطريقة سليمة.

شرب الماء من مصادر نظيفة وآمنة.

تحكم في قلقك.

لا تدخن حيث يتداخل التدخين مع البطانة الواقية للمعدة ويزود درجة الحموضة.

اقرأ ايضًا:

متى تصبح معديا، وكيف ينتقل فيروس الانفلونزا؟

اختبار الحميات الغذائية: لماذا لم تخسري وزنك بعد؟

لمتابعة آخر أخبار الصحة والجمال انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الترفيه انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الأعمال انقر هنا