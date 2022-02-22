قرع ديليكاتا المشوي المقرمش يعتبر قرع ديليكاتا من أصناف القرع المميزة فهو حلو وغني بشكل مدهش ، كما انه سهل التحضير، مما يجعله الطبق الجانبي المثالي في الخريف أو الشتاء.
قرع ديليكاتا المشوي المقرمش
المكونات:
1 ديليكاتا سكواش (رطل)
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي اطراف القرع، ثم قطعي القرع بالطول إلى شرائح.
- استخدمي
- ملعقة لكشط البذور ، ثم قطّعي القرع إلى شرائح بعرض بوصة.
- ضعي القرع المقطع على صينية خبز مبطنة بورق. رشي عليها زيت الزيتون ثم رشي الملح ومسحوق الثوم والفلفل على الوجه. قلبي القرع حتى يغطى بالكامل بالزيت والبهارات. تأكدي من توزيعها على صينية الخبز في طبقة متساوية.
- انقلي صينية الخبز إلى الفرن واشويها لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ، اقلبي قطع القرع. تحمص لمدة 10-15 دقيقة إضافية ، أو حتى تحمر حسب رغبتك.
- تذوقي القرع واضبطي الملح أو الفلفل حسب رغبتك. قدميها دافئة.
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