قرع ديليكاتا المشوي المقرمش

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي اطراف القرع، ثم قطعي القرع بالطول إلى شرائح

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي اطراف القرع، ثم قطعي القرع بالطول إلى شرائح .

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي اطراف القرع، ثم قطعي القرع بالطول إلى شرائح .

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي اطراف القرع، ثم قطعي القرع بالطول إلى شرائح .

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي اطراف القرع، ثم قطعي القرع بالطول إلى شرائح .

ملعقة لكشط البذور ، ثم قطّعي القرع إلى شرائح بعرض بوصة

ملعقة لكشط البذور ، ثم قطّعي القرع إلى شرائح بعرض بوصة .

ملعقة لكشط البذور ، ثم قطّعي القرع إلى شرائح بعرض بوصة .

ملعقة لكشط البذور ، ثم قطّعي القرع إلى شرائح بعرض بوصة .

ملعقة لكشط البذور ، ثم قطّعي القرع إلى شرائح بعرض بوصة .