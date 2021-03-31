قرع عسلي محشو بالأرز بري، طبق رئيس نباتي للغداء أو العشاء...

المكونات:

2 قرع عسلي متوسط الحجم

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل

حشوة الأرز البرى:

نصف كوب من مزيج الأرز البري (غير مطبوخ)

1 كوب مرق نباتي

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة صفراء

3 أضلاع من الكرفس

تفاحة واحدة

نصف ملعقة صغيرة ميرامية مجفف

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل

نصف كوب جوز مقطع

نصف كوب توت بري مجفف

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج

الطريقة:

يُمزج مزيج الأرز البري ومرق الخضار في قدر. ضعي غطاءً على القدر واجعل المرق يغلي على نار عالية. بمجرد أن يغلي ، خففي النار واتركي الأرز ينضج لمدة 45 دقيقة.

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي كل قرعة إلى نصفين بالطول واستخرجي البذور. تبلي الجانب المقطوع من كل قرع بقليل من الملح والفلفل. ضعي الكوسة على صينية خبز مبطنة بورق ، مقطعة إلى أسفل. اخبزيها في فرن مسخن لمدة 20 دقيقة.

أثناء طهي الأرز، ابدأ بقية الحشوة. قطعي البصل إلى مكعبات وأضيفيه إلى مقلاة عميقة مع الزبدة. يُقلى البصل على نار متوسطة حتى يصبح طريًا. بينما يقلى البصل ، يقطع الكرفس ناعماً. أضيفي الكرفس إلى المقلاة واستمري في القلي لبضع دقائق أخرى.

قلبي التفاح وقطعيه إلى مكعبات ، ثم أضيفيه إلى المقلاة مع المريمية والزعتر والملح والفلفل. استمري في القلي لبضع دقائق أخرى أو حتى تنضج التفاحة قليلاً.

عندما ينضج الأرز البري، يضاف إلى المقلاة مع البصل والكرفس والتفاح. يضاف الجوز والتوت البري والبقدونس المفروم. يقلب حتى يتجانس.

اقلب القرع بحيث يكون الجانب المقطوع متجهًا لأعلى (يمكنك تركه على صينية الخبز أو وضعه في طبق خزفي). تملئ تجاويف القرع بخليط الأرز البري. أعد القرع المحشي إلى الفرن واخبزه لمدة 20 دقيقة إضافية. يقدم ساخنا.