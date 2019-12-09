قرع محشي بالكينوا

وصفة شهية مناسبة لحفلات عيد الميلاد نباتية ومكوناتها بسيطة.

المكونات:

1 قرع الجوز

نصف حبة من الكوسا

1 طماطم مقطعة

2/3 كوب الكينوا

1 كوب ماء ساخن (2: 1 ماء والكينوا)

حفنة من الزيتون الأسود بدون بذور

100 غرام مكعبات الفيتا

½ ملعقة كبيرة زعتر مجفف

جبنة بارميزان مبشورة

زيت الزيتون البكر الممتاز

الطريقة:

يسخن الفرن إلى (400 درجة فهرنهايت). قم بتقطيع القرع من النصف وضعها على صينية الفرن ورشها ببعض الملح وبعض قطرات زيت الزيتون. اطبخها في الفرن لمدة 30-35 دقيقة.

أثناء تحميص القرع، يضاف القليل من زيت الزيتون إلى مقلاة وتسخن إلى درجة حرارة متوسطة. تضاف الكوسا ويطهى المزيج لمدة 3-4 دقائق ويغطى حتى يلين.

يُضاف الزعتر والطماطم والزيتون والكينوا إلى المقلاة متبوعًا بالماء الساخن. أضف الملح حسب الرغبة. يُطهى المزيج لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة حتى يتبخر الماء وتطهى الكينوا. أطفئ النار وأضف مكعبات الفيتا إلى المزيج.

بمجرد الانتهاء من القرع، تخرج البذور ومعظم اللب. يوزع مزيج الخضروات الكينوا بالتساوي بين النصفين.

يُرشّ بجبن البارميزان المبشور ويُوضع في الفرن ليخبز لمدة 10 دقائق أخرى.