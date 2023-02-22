تحتفل المملكة العربية السعودية بـ يوم التأسيس السعودي والذي يصادف في 22 فبراير من كل عام، ويتم تجهيز مجموعة من الاحتفالات والفعاليات في يوم التأسيس السعودي والتي يحضرها السعوديون، لأنه يوم عظيم، يوم الفخر والعزة للمملكة بأسرها، ولا يوجد مثلها في الكون.

وفي هذا المقال سيتم تناول أجمل قصائد عن يوم التأسيس السعودي، وهي:

قصائد عن يوم التأسيس السعودي

قصائد عن يوم التأسيس السعودي، يقول الشاعر محمد الغانم:

يا سائلاً عن موطني وبلادي، ومفتـشـًا عن مـوطـن الأجداد، وطني به البيت الحرام وطيبة، وبه رسول الحق خير منادي، وطني به الشرع المطهر حاكم، بالـحـق يـنهـي ثـورة الأحقـاد، وطني عزيـز فـيـه كل محبة، تعلو وتسمو فوق كل سواد، وطني يسير الخير في أرجائه، ويـعـم رغـم براثـن الحـساد

قصائد عن يوم التأسيس السعودي، يقول الأمير خالد الفيصل:

ارفع راسك انت سعودي، طيبك جاوز كل حدودي

مالك مثيل(ن) بالدنيا،غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس و أجدادك فوارس، وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد و غارس، في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم، يخشى من هيبتك الظالم

راعي صمله دايم والم ،سيف و قلب وفعل زنودي

بالعالم ما مثلك مسلم،دايم بالفضيله محرم

الخايف بدارك منعم، وعن دخيل حماك تذودي

دايم سيفك بيدك سلّه، ما تغمد سيفك منذلّه

وحجاجك دايم منفلّه ، وأنت بنصر الله موعودي

فهد القائد فهد الرائد، فهد الصقر الحر الصايد

والعيد بعون الله عايد، وسعودك ياوطني سعودي

قصائد عن يوم التأسيس السعودي، يقول أحد الشعراء:

دعوني فقد هامَ الفؤادُ بحبِّهِ ‍وما منيتي إلا الحياةُ بقربهِ.

فليسَ لهُ بينَ البلادِ مُشابهٌ ‍وكلُّ بني الإسلامِ تحدُو لِصوبهِ.

ومعروفُه عمَّ البلادَ جميعها – وطافَ نواحي الكونِ ماحٍ لكَربهِ.

يا وطني نفدي ترابَك أنفسٌ – تجودُ بلا خوفِ المماتِ وخطبهِ.

جمالٌ بهِ في السَّهلِ أو بجبالهِ – وسحرٌ لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ.

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِهِ – وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريقَ لدربهِ.

ومما جاء في الشعر النبطي:

ارفع راسك أنت سعـودي، طيبك جاوز كـل حدودي

مـالك مـثـيل بالدنـيـا، غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس وأجدادك فـوارس، وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد وغارس، في ميـدان العز شهـودي

علمك غانم وجارك سالم، يخشى مـن هيبتك الظالم

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023