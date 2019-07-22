قصر النظر: الأعراض، الأسباب، العلاج، تجنب الإصابة

هل تعاني من مشاكل في العين؟ هل لديك قصر نظر؟ هل لديك معلومات كافية عن قصر النظر؟

قصر النظر هو شكل من أشكال ضعف البصر حيث أن بؤرة الضوء تسقط أمام الشبكية، ويحدث قصر النظر عندما يكون محور المٌقلة زائد الطول خلافاً لمن نظرهم طبيعي، وقد يحدث قصر النظر لأن القرنية تكون منحنية فلا تكون الصورة التي يتم تجميعها كما هو مفترض ويتم تجميعها أمام الشبكية وليس عليها فيصبح من الصعب الرؤية جيداً، وتحدث الإصابة بقصر النظر على الأغلب في فترة الطفولة ويتم اكتشاف ذلك عندما يشكو الطفل من عدم قدرته على القراءة من على السبورة أو عدم قدرته على مشاهدة التلفاز جيداً، وقد تتدهور الحالة في مرحلة المراهقة وتستقر في هذه المرحلة.

أعراض قصر النظر:

إنّ المصاب بقصر النظر يري الأشياء البعيدة مشوشة وضبابية، ولكنه يرى الأشياء القريبة بشكلٍ جيد وواضح، ومن الأعراض التي يمكن أن تؤثر على قصير النظر، عدم رؤية الكلمات التي تكون في لوحات الإعلانات، وعدم رؤية التلفاز بشكل واضح من مسافة قريبة وعدم القدرة على قراءة الكلام الذي يظهر، ويتم التحديق في كثير من الأشياء بعينين نصف مغمضتين وتكون بطريقة لا إرادية كي تظهر الأشياء أكثر وضوحاً.

أسباب قصر النظر:

- يكون خطر الإصابة بقصر النظر بمعدلات عالية لدى الأشخاص الذين يعاني أفراد عائلتهم من قصر النظر، حيث ينتقل لهم وراثياً. أثبتت الدارسات العلمية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر الحاد من الرجال.

- يكون الأطفال الخدج هم الأكثر احتمالية للإصابة بقصر النظر، وخاصة الأطفال الذين لديهم إصابة بمرض اعتلال شبكية العين.

- بعض الأمراض الوراثية الخاصة بالعين تزيد من خطر الإصابة بقصر النظر.

- يوجد علاقة ما بين العمل من مسافة قصيرة مثل القراءة وبين خطر الإصابة بقصر النظر وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية، حيث تم ربط قصر النظر بكثرة القراءة.

- إن أبناء المدن أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر أكثر من أبناء الريف، لتوفر عوامل ضعف النظر لدى أبناء المدن أكثر من أبناء الأرياف.

العلاج:

العلاج الأول:

هو عن طريق النظارات أو العدسات اللاصقة، حيث يعتمد علاج قصر النظر على عوامل مثل السن، والأنشطة التي تمارسها، والمهنة التي تعمل بها، ويتم من خلال هذه العوامل تحديد العدسات المناسبة او النظارة المناسبة لك، وهاتان الوسيلتين آمنة وفعالة وأقل خطراً وأقل تكلفة من إجراء عملية جراحية.

العلاج الثاني:

يكون عن طريق عملية جراحية تسمى الليزر، وهي عملية ترقيع للقرنية باستخدام الليزر، وهذه العملية انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة، وأصبح عليها إقبالاً شديداً لنجاحها وفاعليتها لدى ضعاف النظر، فهذه العملية تؤدي إلى القضاء على حاجتك للنظارات أو العدسات اللاصقة، وذلك نتيجة لتغير في شكل القرنية، تعتبر عملية الليزر عملية جراحية لذلك تحف بها المخاطر كأي عملية جراحية، ولكن نتائجها مضمونة ونسبة نجاحها عالية، ومنذ اللحظة التي ستجري فيها عملية الليزر ستقول وداعاً للنظارات وللعدسات اللاصقة.

تجنب الإصابة:

- في حالات الوراثة يكون من الصعب تجب الإصابة.

- مشاهدة التلفاز عن قرب قد تسبب قصر النظر وخاصة عند الأطفال.

- الجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

- القراءة في مكان الإضاءة فيه غير جيدة.

- عدم إجهاد العين بالسهر وإراحتها قدر المستطاع.

- الاهتمام بالصحة ككل فأجزاء الجسد متصلة ببعض وأي خلل في جزء يؤثر على الجزء الأخر، فمثلاً لو حدث خلل في البنكرياس وأصبح الشخص مصاباً بمرض السكر سيؤدي ذلك إلى ضعف النظر بعد وقت قصير، لذلك من المهم أن يحافظ الشخص على صحته.

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