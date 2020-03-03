قطع الدجاج بخلطة كنتاكي

يعتمد دجاج كنتاكي على خلطة التوابل السرية التي تدخل في مكونات الوصفة. تعالوا نتعرف عليها في هذه الوصفة السهلة.

المقادير:

15 قطعة دجاج متوسطة الحجم بالعظم ومنزوعة الجلد

1 ونصف كوب زيت نباتي للقلي

التوابل

1 كوب طحين

1 و نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري حار

الخليط السائل

2 بيضة

1 كوب حليب

1 كوب زبادي

للتقديم

بطاطس محمرة

ثومية

الطريقة:

حضري وعاء عميق ضعي فيه التوابل الجافة واخلطي جيدًا ثم ضعيها بكيس سميك نظيف.

في وعاء عميق ضعي الخليط السائل واخلطي جيدًا بشوكة ثم اغمسي قطع الدجاج من كل الجوانب في الخليط حتى تغطي قطع الدجاج.

أخرجي قطع الدجاج من الخليط السائل ثم ضعيها في كيس التوابل واخلطي القطع داخل الكيس جيدًا ثم ضعيها على صينية واحفظيها بالبراد لمدة ساعة حتى ترتاح وتجف قشرة التغليف بالخلطة السرية تمامًا.

لعمل قطع الدجاج المقرمش لابد من تسخين الزيت جيدًا واختبري ذلك بوضع قطعة خبز في الزيت فإذا طفت على السطح دل ذلك على أن الزيت جاهز للقلي.

إبدأي بقلي قطع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبيًا أي حوالي 10 دقائق تقريبًا ثم ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

قدميها ساخنة مع البطاطس المحمرة والكاتشاب والثومية .