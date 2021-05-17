قطع الكروتون المحمصة للسلطات

من السهل جدًا صنع الخبز المحمص الكروتون في المنزل، كما أن قوامها المقرمش سيجعل أي طبق حساء أو سلطة مميز وشهي! أنت بحاجة الى خمسة مكونات فقط !

المكونات:

4 شرائح خبز ناشفة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¼ ملعقة صغيرة من خلطة التوابل الإيطالية

1/8 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطعي الخبز إلى مكعبات 1/2 بوصة. يجب أن يكون لديك حوالي 4 أكواب معبأة من مكعبات الخبز.

ضعي الخبز المكعب في وعاء كبير ورشي زيت الزيتون فوقه. استخدم ملعقة أو يديك لتقليب مكعبات الخبز برفق حتى يتم تغطيتها بالزيت.

يُمزج مزيج التوابل الإيطالية ومسحوق الثوم والملح في وعاء صغير ، ثم يُرش المزيج فوق مكعبات الخبز. قلبي مكعبات الخبز برفق مرة أخرى حتى يتم تغطيتها بالتوابل بالتوابل.

افردي الخبز المتبل على صينية الخبز. انقلي صينية الخبز إلى الفرن واخبزيها لمدة 10 دقائق، مع التحقق من لون الخبز كل 5 دقائق. قلبي الخبز المحمص واخبزيه لمدة 2-3 دقائق إضافية ، إذا لزم الأمر ، للحصول على الخبز المحمص باللون البني الذهبي الجميل. دعي الخبز المحمص يبرد قليلاً قبل التقديم.

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