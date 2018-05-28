طريقة عمل مسخن الدجاج بالسماق

مسخن الدجاج بالسماق

المُسخّن أو المحمّر هو طبق فلسطيني من الدجاج المشوي المطبوخ مع البصل والسمّاق والفلفل الإفرنجي والزعفران مع حبوب الصنوبر مقدمةً على خبز الطابون، جاءت هذه المكونات من البيئة الفلاحية في فلسطين، المسخن أكلة تراثية ومن أشهر الأكلات التي تشتهر بها مدينتي جنين وطولكرم. كما انتشر هذا الطبق في الأردن لاحقاً وأصبح من وجبات المطبخ الأردني.

تحتوي كل وجبة مسخن على المعلومات الغذائية التالية :

السعرات الحرارية: 1292

البروتين (غ): 59

الكاربوهيدرات (غ): 77

مجموع الدهون (غ): 82

منها المشبعة (غ): 13

الكوليسترول(مغ): 151

مقادير مسخن الدجاج بالسماق:

-6 صدور من الدجاج الخالي من الجلد، والعظم.

- نصف ملعقة من السماق.

- ربع ملعقة من مسحوق القرفة.

- نصف ملعقة من الملح.

- نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

- ملعقة كبيرة من الّليمون.

-4 ملاعق من البصل، المقطّع إلى شرائح طويلة.

-4 ملاعق من زيت الزيتون، ويمكن استبداله بالزيت النباتيّ.

-4 ملاعق من الماء الفاتر.

- قطعتان من الخبز البيتا، ويمكن استبداله بأيّ نوع خبز ثانٍ مثل خبز الشراك.

طريقة تحضير مسخن الدجاج بالسماق:

- أولاً نقوم بوضع في وعاء عصير الليمون، والسمّاق، والقرفة، والفلفل الأسود، والملح، ونخلط المقادير مع بعضها جيّداً.

- ثم نضيف إلى الخليط صدور الدجاج، ونخلط المقادير جيّداً.

- ثم نغطّي الوعاء، وندخله إلى الثلاجة لمدة ساعتين.

- ثم نحمّي الزيت في المقلاة، ونضيف إليه البصل، ونتركه حتى يذبل.

- ثم نحمّي الفرن على درجة حرارة 175 مئويّة.

- ثم نسكب في وعاء الماء، ونضيف إليه الدجاج المتبّل، ومزيج البصل، وكميّة من التتبيلة.

- ثم نغطّي الوعاء، ونتركه على النار لمدة نصف ساعة، حتى تستوي المكونات.

- نقوم بتنغلّيف الصينيّة بورق الزبدة، ونضع الخبز العربيّ، وفوق الدجاج.

- نرشّ على المسخن كميّة من المرقة وندخل الصينيّة إلى الفرن، ونترك المسخن حتى يتحمر، وصحتين وعافية.

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