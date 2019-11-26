قطع لحم غنم بالثوم والأعشاب

شرائح لحم الغنم المتبلة بالثوم وإكليل الجبل والزعتر وزيت الزيتون لذيذة ورائعة.

المكونات:

2 رطل من لحم الضأن ، (908 جم) مقطعة بسمك 4 قطع

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ، (10 جم)

2 ملعقة شاي من إكليل الجبل المفروم

2 ملعقة شاي زعتر مفروم

نصف ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم

ربع كوب زيت زيتون بكر ممتاز، (60 مل) ، مقسم

الطريقة:

يُتبّل جانبي لحم الضأن بسخاء بالملح والفلفل.

يُمزج الثوم وإكليل الجبل والزعتر وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون في وعاء صغير.

تفرك العجينة على جانبي شرائح لحم الضأن وتترك متبلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في درجة حرارة الغرفة.

تسخن مقلاة كبيرة بحجم 12 بوصة على نار متوسطة الحرارة. يُضاف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ، توضع قطع لحم الغنم.

تترك حتى تحمر أو يصبح لونها بنيا ، حوالي 2 إلى 3 دقائق.

تقلب وتطهى حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 125 درجة فهرنهايت (51 درجة مئوية)، أو 135 درجة فهرنهايت (57 درجة مئوية) للوسط ، حوالي 3 إلى 4 دقائق.

توضع شرائح لحم الضأن لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

