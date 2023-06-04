قمر الفراولة يزيّن سماء العالم في حزيران

قمر الفراولة أو ما يسمى القمر الوردي أو القمر الملتهب هو ظاهرة فلكية مُبهرة تظهر في سماء العالم خلال شهر يونيو/حزيران، ويعتبر من أبرز الأقمار التي تظهر كنتيجة لبعض الظواهر الكونية، ويعتبر هذا القمر هو ثاني الأقمار العملاقة خلال عام 2023.

قمر الفراولة من أكثر الظواهر التي يترقب الناس في العالم حدوثها، وذلك لأن هذا القمر يكون خلاب وجاذب ومتمتع بمنظر جميل، ويظهر مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في إتقانه لخلقه.

ويعتبر قمر الفراولة من الأقمار التي تظهر في أطول أيام السنة، وهو اليوم الذي تجد بأن النهار فيه يصل طوله لما يقارب الستة عشر عاماً، بالإضافة إلى ثمانية وثلاثين دقيقة، وقد كانت القبائل الأولى التي أطلقت اسم قمر الفراولة على القمر في هذا اليوم هم القبائل الأمريكية في الزمن القديم منذ عصور طويلة، ولا زال هذا الاسم منتشرًا حتى الآن بشكل كبير.

سبب تسمية قمر الفراولة بهذا الاسم

إن سبب تسمية قمر الفراولة بهذا الاسم لأنه يتزامن خروجه مع بداية موسم قطف الفراولة ويعرف ايضاً باسم القمر الوردي أو القمر الملتهب ويتزامن ظهوره مع بداية الطقس الحار في فصل الصيف.