اصنعيه بنفسك: قناع البوتكس الطبيعي

هل تبحثين عن بديل آمن للبوتكس؟ لدينا الحل هنا. أنت بحاجة الى بضع مكونات طبيعية ستساعدك على شد البشرة ومحاربة التجاعيد واخفاء الخطوط الدقيقة في الوجه، وعلامات التقدم في السن.

يساهم هذا القناع أيضا في تبييض البشرة وإعادة النضارة والتوهج إليها، ويطهرها من الأعماق وينظفها ويمنحها نعومة فائقة، ويساعد في التخلص من البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب ويجدد وينشط خلايا البشرة ويعمل على تعزيز مرونتها ويمنحها الإشراقة الدائمة.

مكونات القناع:

1 ملعقة صغيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

الطريقة:

تخلط الخميرة والعسل جيداً للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

توضع العجينة على بشرة الوجه وتركها لمدة نصف ساعة.

تدلك البشرة بلطف بهدف تقشير العجينة عن الوجه بالكامل.

يشطف الوجه بالمياه الباردة وتجفيفه بفوطة قطنية ناعمة، ثم ترطيبه بكريم الترطيب