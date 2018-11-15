قناع مجرب لمحاربة الشيخوخة

وصفة بسيطة يمكن تطبيقها في المنزل باستخدام البيض بمثابة قناع مضاد للشيخوخة (shutterstock.com)

موقع «steptohealth» قدم وصفة بسيطة يمكن تطبيقها في المنزل باستخدام البيض بمثابة قناع مضاد للشيخوخة، فالبيض يساعد على تغذية البشرة بشكل كبير.

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المكونات:

بياض بيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

الطريقة:

يتم غسل الوجه جيداً بالماء والصابون وتنشيف البشرة حتى تصبح جافة تماماً.

ومن ثم يتم خلط بياض البيض مع الزبادي ووضع القناع على الوجه.

يترك القناع لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد ويكرر هذا القناع 3 مرات على الأقل في الأسبوع.



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