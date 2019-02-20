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قناع الشاي الأخضر لمحاربة البثور

قناع الشاي الأخضر لمحاربة البثور
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نشر 20 شباط/فبراير 2019 - 03:26 بتوقيت جرينتش

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قناع الشاي الأخضر لمحاربة البثور
قناع الشاي الأخضر لمحاربة البثور

قناع الشاي الاخضر لبشرة نضرة ورطبة وخالية من اليثور. الشاي الاخضر يحتوي على مكونات طبيعية مفيدة للبشرة فضلًا عن أنه مفيد للصحة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعزز عمل الجهاز المناعي،
المكونات:
1 باكيت شاي أخضر مستخدم
¼ كوب زيت جوز هند
½1 كوب سكر ناعم
الطريقة:

أفرغي محتويات باكيت الشاي في طبق صغير.

أضيفي له زيت جوز الهند وقلبيهما جيدًا، ثم أضيفي السكر الناعم وقلبي حتى يصير مزيجًا سميكًا.

وزعي الماسك على وجهكِ، واتركيه لمدة 10 دقائق.

افركي وجهكِ بالماسك برفق، ثم اشطفيه ولاحظي الفرق.

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