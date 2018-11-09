تعرفي على فوائد الفحم والجيلاتين لبشرتك

المكونات:

الطريقة:

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- قومي بإحضار وعاء واخلطي الفحم مع مظروف الجيلاتين، وبعدها أضيفي الحليب السائل، وامزجيه جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- طبقي القناع على الوجه، واتركيه على الوجه حتى يجف، ثم تخلصي منه بهدوء، واغسلي وجهك بالماء البارد.

- ويعمل قناع الفحم على علاج حب الشباب، وتقليل الالتهابات، كما ينقي البشرة من الشوائب ويقشرها، أما الجيلاتين فيعمل على شد البشرة، كما يخلص البشرة من الجلد الميت، وأخيرا يعمل الحليب على تنقية البشرة وتنعيمها وترطيبها.

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