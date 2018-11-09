تعرفي على فوائد الفحم والجيلاتين لبشرتك
يعمل قناع الفحم على علاج حب الشباب (shutterstock.com)
الفحم من العناصر الطبيعية، التي تحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، خاصة عند مزجه مع الجيلاتين، حيث يعمل في هذه الحالة على منع ظهور التجاعيد المبكرة، والخطوط الرفيعة، وبالتالي الحفاظ على شباب البشرة، وذلك من خلال القناع التالي:
المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة من بودرة الفحم
- مظروف من الجيلاتين
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب السائل
الطريقة:
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- قومي بإحضار وعاء واخلطي الفحم مع مظروف الجيلاتين، وبعدها أضيفي الحليب السائل، وامزجيه جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- طبقي القناع على الوجه، واتركيه على الوجه حتى يجف، ثم تخلصي منه بهدوء، واغسلي وجهك بالماء البارد.
- ويعمل قناع الفحم على علاج حب الشباب، وتقليل الالتهابات، كما ينقي البشرة من الشوائب ويقشرها، أما الجيلاتين فيعمل على شد البشرة، كما يخلص البشرة من الجلد الميت، وأخيرا يعمل الحليب على تنقية البشرة وتنعيمها وترطيبها.
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