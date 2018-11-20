اصنعيه بنفسك: قناع الموز لتجديد نضارة البشرة
قناع الموز لتجديد نضارة البشرة
هل تعانين من بشرة متعبة وخالية من النضارة، لما لا تجربي قناع الموز لتجديد نضارة البشرة...
المكونات:
ملعقتان صغيرتان من زيت فيتامين E
ملعقتان صغيرتان من العسل
ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
بيضتان
موزة مهروسة
الطريقة:
اخلطي المكوّنات معاً بشكلٍ جيد.
ضعي المكونات على كامل الوجه ومنطقة حول العينين أيضًا.
اتركي الوصفة لمدة ثلث ساعة.
اغسلي الوصفة بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام المفتوحة.
كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا وسترين النتيجة.
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