اصنعيه بنفسك: قناع الموز لتجديد نضارة البشرة

قناع الموز لتجديد نضارة البشرة

هل تعانين من بشرة متعبة وخالية من النضارة، لما لا تجربي قناع الموز لتجديد نضارة البشرة...

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من زيت فيتامين E

ملعقتان صغيرتان من العسل

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

بيضتان

موزة مهروسة

الطريقة:

اخلطي المكوّنات معاً بشكلٍ جيد.

ضعي المكونات على كامل الوجه ومنطقة حول العينين أيضًا.

اتركي الوصفة لمدة ثلث ساعة.

اغسلي الوصفة بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام المفتوحة.

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا وسترين النتيجة.