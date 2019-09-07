قناع الموز والليمون لتفتيح البشرة وإضفاء النضارة والحيوية. تعرفي معنا على مكونات هذا القناع وطريقة تحضيره مع فوائد كل مكون على حده.

المكونات:

بيضة طازجة

نصف ليمونة طازجة

ملعقة كبيرة من القشدة

نصف اصبع موز مهروس جيدا

ملعقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي

الفوائد:

عصير الليمون الطازج معروف بقدرته الرائعة على تفتيح البشرة وإعادتها الى لونها الطبيعي، فهو يعمل بنفس فعالية وكفاءة مادة الهيدروكينون الصناعية التي تقوم بتفتيح تغيرات ألوان الجلد الناتجة من حب الشباب او التعرض للشمس. وهي مادة لها أثار جانبية خطيرة على البشرة. الليمون يعطي نفس النتائج بدون الآثار الجانبية للهيدروكينون.

بياض البيض غني بالبروتين مما يساعد على اعادة بناء وتجديد خلايا البشرة التالفة. كما يساعد بياض البيض على امتصاص الزيوت الطبيعية الزائدة التي تقوم البشرة بإفرازها.

الموز من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن وعند استخدامه في أقنعة البشرة فانه يضفي نضارة وحيوية ملحوظتين على بشرتك.

العسل يتمتع بقدرة ترطيب عالية جداً وخاصة فيما يتعلق بخلايا البشرة. فالعسل له قدرة على الاحتفاظ بالماء فوق سطح الجلد، مما يشكل حاجز واقي للبشرة من الشمس والتربة وغيرها من العوامل الجوية.

الطريقة:

افصلي بياض البيضة واضربيه بالمضرب اليدوي جيداً، اعصري الليمونه فوق مخفوق البياض، واخلطي جيداً حتى يصبح الخليط سميكاً، اضيفي باقى المكونات وقلبي جيداً للتخلص من أي تكتلات.

اغسلي وجهك وجففيه جيداً، وزعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفي وجهك وجففيه جيداً.

يجب استخدام القناع بعد تحضيره مباشرة. ولا يصلح هذا المزيج للتخزين.