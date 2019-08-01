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قناع الوجه الياباني: لتبدين أصغر بـ 10 سنوات

منشور 01 آب / أغسطس 2019 - 03:44
قناع الوجه الياباني: لتبدين أصغر بـ 10 سنوات

هل يمكن لبشرتك أن تبدو أكثر شباباً ؟! إليك قناع الوجه الفائق السهولة الذي يقشر بشرتك ويضيف الرطوبة ، ويتركها ناعمة وطرية للغاية!

تقشير خلايا الجلد الميتة ، واستخرج الشوائب ، وفك المسام ، واعطِ الرطوبة لبشرتك هو ما سيفعله قناع البشرة الياباني!

أنت بحاجة الى 4 مكونات بسيطة:

¼ ثمرة أفوكادو (مهروسة بالشوكة) - للترطيب

عصير ليمونة – للوجه والتطهير

½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون - للتنظيف وتغذية البشرة

1 ملعقة كبيرة من العسل - مضاد للالتهابات ويقتل الجراثيم

الطريقة:

باستخدام الشوكة تخلط جميع المكونات في وعاء.

قبل التطبيق، خذ منشفة مبللة دافئة وامسك وجهك المغسول لمدة 2-3 دقائق. هذا سوف يفتح المسام.

باستخدام أصابعك أو فرشاة يطبق القناع على الوجه. قد يقطر القناع ، لذا ارتدي قميصًا أو منشفة قبل الاستلقاء على الوسادة.

يفضل الاسترخاء لمدة 10-15 دقيقة. يشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر. يدهن الوجه بالكريم المرطب.

امنحي بشرتك دفعة قوية بفضل قناع الوجه المصنوع محليًا مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع. حظا سعيدا .

كلمات دالة:قناع الوجه الياباني

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