تخلصي من بثور البشرة بقناع بودرة الأطفال

تبحث الفتيات والسيدات باستمرار عن الطرق السهلة وغير المكلفة للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة، من هذه الطرق والتي قد لا تعرفها عديد من النساء، إمكاني التخلص من بثور الوجه من خلال استخدام بودرة الأطفال.

تحتوي بودرة الأطفال على الزنك الذي يساهم في محاربة الالتهابات ويعمل على إخفاء البقع الحمراء، بحسب موقع "glamour".

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لذلك في حالة المعاناة من مشكلة البثور ينصح بتنظيف بشرة الوجه جيدًا في المساء، ثم وضع قليل من على قطعة من القطن، ثم تطبيقها على البثور، وفي اليوم التالي تلاحظون هدوء البثور وقلة البقع الحمراء.

كما يمكن عمل قناعًا للعناية ببشرة الوجه وإعادة الإشراق والنضارة إليها من البودرة، من خلال مزج 4 ملاعق كبيرة منها، مع كمية مناسبة من الماء، وتطبيق الوجه بالخليط لمدة خمس دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

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