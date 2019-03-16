اصنعيه بنفسك: قناع خل التفاح لشعر صحي

يمكن أن تسبب الصبغة وكريمات فرد الشعر و الحرارة من مجفف الشعر تلف الشعر وخسارته لحيويته مما يؤدي إلى الجفاف و التقصف لذا يجب أن يحظى شعرك بعناية خاصة لاعادة اللمعان و الحيوية له .

مكونات قناع الخل:

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

1 ملعقة كبيرة جلسرين نقي

بيضة

2 م كبيرة زيت خروع

الطريقة: في وعاء اخلطي خل التفاح و الجلسرين حتى اﻹمتزاج ضيفي البيضة المخفوقة ثم يضاف زيت الخروع.

افردي المزيج على الشعر بطوله غطي الشعر بكاب بلاستيك.

يترك الماسك لمدة ساعتين مع وضع فوطة ساخنة من آن ﻷخر ثم اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بك.

ملحوظة : ﻷفضل النتائج يفضل تكرر الماسك مرتين أسبوعياً و سوف تلاحظين النتيجة بعد شهر