قهوة جوز الهند الغنية
قهوة جوز الهند الغنية
ليست كل أنواع القهوة متساوية، هذه القهوة ذات القوام الكريمي والرائحة الشهية سوف تصبح خيارك الأمثل لبدأ الصباح .
المكونات:
¼ كوب من رقائق جوز الهند المحلى مع القليل للتزيين ، إذا رغبت في ذلك
1 كوب من حليب جوز الهند المعلب
½ كوب قهوة ، مجمدة في مكعبات الثلج
1 موزة كبيرة ، مجمدة
ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
الطريقة:
يحمص جوز الهند. يُسخن الفرن إلى درجة 325 فهرنهايت وتنشر رقائق جوز الهند على صينية الفرن. توضع في الفرن وتحمص ، مع التحريك كل بضع دقائق ، لمدة 5 - 6 دقائق ، حتى تفوح رائحته ويصبح ذهبي اللون.
يضاف كوب من جوز الهند المحمص إلى المكونات المتبقية في الخلاط وتهرس حتى تصبح ناعمة. تصب في كوب ، مع رشة إضافية من جوز الهند المحمص إذا شئت.
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