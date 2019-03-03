قهوة جوز الهند الغنية

ليست كل أنواع القهوة متساوية، هذه القهوة ذات القوام الكريمي والرائحة الشهية سوف تصبح خيارك الأمثل لبدأ الصباح .

المكونات:

¼ كوب من رقائق جوز الهند المحلى مع القليل للتزيين ، إذا رغبت في ذلك

1 كوب من حليب جوز الهند المعلب

½ كوب قهوة ، مجمدة في مكعبات الثلج

1 موزة كبيرة ، مجمدة

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

الطريقة:

يحمص جوز الهند. يُسخن الفرن إلى درجة 325 فهرنهايت وتنشر رقائق جوز الهند على صينية الفرن. توضع في الفرن وتحمص ، مع التحريك كل بضع دقائق ، لمدة 5 - 6 دقائق ، حتى تفوح رائحته ويصبح ذهبي اللون.

يضاف كوب من جوز الهند المحمص إلى المكونات المتبقية في الخلاط وتهرس حتى تصبح ناعمة. تصب في كوب ، مع رشة إضافية من جوز الهند المحمص إذا شئت.