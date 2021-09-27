فوائد عسل السدر للجنس

يُعتبر عسل السدر الأصلي من أفضل أنواع العسل وذلك لقدرته العلاجية الكبيرة، فعسل السدر يعالج العديد من الأمراض الخطيرة، ومن أهم الأمراض التي يمكن لعسل السدر علاجها الضعف الجنسي لدى الرجال، فهو مُنشط جنسي قوي وذلك لاحتوائه على مضادات للأكسدة، ومواد غذائية معروفة بقدرتها على تعزيز القدرة الجنسية.

يُعتبر عسل السدر الاصلي رمزاً للخصوبة والإنجاب في العديد من الحضارات، وقد سمي عسل السدر بهذا الاسم نسبة إلى شجرة السدر الذي يتناول النحل رحيقها قبل أن تُصبح ثمارًا، لا يتوافر عسل السدر طوال العام وذلك لأن أشجار السدر لا تُثمر إلا خلال فترة الأمطار الموسمية، لذا، فإن عسل السدر الأصلي باهظ الثمن، كما يكثر تواجد عسل السدر في اليمن حيث تتواجد أشجار السدر بكثرة.

وقد ارتبط عسل السدر منذ قديم الزمان بقدرته السحرية على زيادة القدره الجنسية وزيادة منسوب الحيوانات المنوية عند الرجال، فهو منشط جنسي طبيعي إذ يحتوي على نسبه عالية من مادة الجلوكوز التي تزيد التهيج الجنسي لدى الرجال وتزيد من رغبتهم وقدرتهم الجنسية.

ويُعتبر عسل السدر الأصلي أفضل بكثير من العقاقير المنشطة، وذلك لأن عسل السدر منشط جنسي طبيعي، يزيد من القدره الجنسية ويفيد الجسم بالعناصر المغذية الموجودة فيه، كما لا توجد له أي أعراض جانبية، على عكس العقاقير التي تضر مرضى القلب والضغط والسكري .

يُعاني العديد من الرجال من مشكلة كبيرة وهي ضعف القدرة الجنسية مما يتسبب لهم في العديد من المشكلات الزوجية، لكن عسل السدر يستطيع علاج تلك المشكلة فهو يُحسن من قدرة القضيب على الانتصاب، ويزيد من الرغبه الجنسية، ويُحسن المزاج لدى الرجال، ويُعالج سرعة القذف، ويحتوي علي فيتامينات تزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون، كما يزيد من رغبات النساء الجنسية، ويقلل من ألم الدورة الشهرية عندهن.

قد يعجبك أيضاً:

فوائد الرمان للجنس

فوائد الجرجير للرّجال