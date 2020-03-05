قوارب الأفوكادو بسلطة التونة

الأفوكادو مع سلطة التونة من الوصفات الرائعة للريجيم. وهي وجبة صحية ومشبعة وغنية بالأوميجا 3.

المقادير:

3 حبات أفوكادو مقطعة نصفين ومفرغة كالقارب

1علبة تونة

1 طماطم مقطعة شرائح

1حبة بصل أحمر شرائح

الصلصة:

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ذرة ملح وفلفل أسود

رشة كمون

الطريقة:

أفرغي محتويات نصف حبة الأفوكادو بملعقة في وعاء عميق.

ضعي مكونات الصوص في طبق عميق وقلبي بالشوكة.

أفرغي محتويات التونة فوق الصوص وقلبي جيدًا.

أضيفي الأفوكادو مع التونة ثم وزعي المحتويات في قوارب التونة المُعدة سابقًا.

زيني بحلقات الطماطم أو قطع الخيار المخلل وقدميها في الحال.