قوارب التونا والافوكادو

وصفة شهية لوجبة خفيفة في ايام الصيف الحارة..

المقادير:

3 حبات أفوكادو مقطعة نصفين ومفرغة كالقارب

1 علبة تونة

1 طماطم مقطعة شرائح

حبة بصل أحمر شرائح

الدريسنج

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ذرة ملح وكمون

ملعقة كبيرة كيبر

طريقة التحضير

بملعقة أفرغي محتويات نصف حبة الأفوكادو في وعاء عميق.

ضعي مكونات الدريسنج في طبق عميق وقلبي بالشوكة.

أفرغي محتويات التونة فوق الدريسنج وقلبي جيدًا.

أضيفي الأفوكادو مع التونة ثم وزعي المحتويات في قوارب التونة المُعدة سابقًا.

زيني بحلقات الطماطم والكيبر أو قطع الخيار المخلل وقدميها في الحال، بالهنا والشفا.

