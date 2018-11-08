ما تفسير رؤية قوس المطر في المنام؟

رؤية قوس المطر أو قزح في حلمك يمثل الأمل والنجاح والحظ الجيد على شكل المال أو الهيبة أو الشهرة. وينظر أيضا الى قوس قزح كجسر بين الأرض الواقعية وأرض الخيال العليا ، والمتعلقة بالروح. كما يشير إلى الفرح والسعادة في علاقتك. بدلا من ذلك ، فإن قوس قزح يعني أن مشاكلك قد انتهت تقريبا. هناك شيء جيد سوف يخرج من القضايا العالقة بك. اصبر فقط..

رؤية قوس قزح في الليل أو قرب القمر في حلمك هو رمز لعلاقة روحية أو علاقة عاطفية ضمن معتقداتك الشخصية أو الدينية. إن الحلم بقوس قزح أبيض يدل على روحانية عالية ونقاء.

الحلم بأن لديك شعر ملون كقوس قزح يشير إلى طبيعتك الفاتنة والخالية. أنت تتجه باتجاه روحي إيجابي.