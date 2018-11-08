أنت بحاجة الى قيلولة في مكان العمل

في المرة القادمة التي تشعرين بها بالنعاس في مكان العمل لدرجة عدم القدرة على التركيز، لا تفكرين مرتين وقومي باخذ قيلولة قصيرة. نعم، هذا صحيح.. بينما لن يشعر زملائك في العمل بالرضا عن تصرفك، دعينا نشرح لك لماذا انت بحاجة الى قيلولة قصيرة في مكان العمل.

القيلولة ستدفعك لاغماض عيونك والابتعاد لفترة عن شاشة الجهاز، وهذا يعني انخفاض لمستوى التوتر في الجسم، وابتعاد عن مسببات الضغط والقلق والتوتر. لمدة 20 دقيقة سوف يكون بمقدورك الاستمتاع بوقت للاسترخاء والراحة والتخلص من المشاغل المسببة للقلق الجسدي والنفسي.

وبالمقابل سوف تتمكن من التركيز بشكل افضل على حل المشاكل العالقة.

وفقا لدراسة اجريت في كاليفورنيا، الحصول على قيلولة من 60-90 دقيقة منتصف النهار أفلض من احتساء كوب من القهوة، لانها ستعزز التركيز وتزيد من القدرة على حل المشاكل، وتحفز الذاكرة.

ووفقا للدراسة، يفضل اخذ القيلولة مباشرة بعد احتساء كوب من القهوة. لماذا؟ تحتاج القهوة لبعض الوقت قبل ان تبدأ بالعمل بفعالية، والاسترخاء الكامل سوف يساعد الكافيين في الوصول الى اعلى مستوياته مع موعد استيقاظك من القيلولة مما يعني المزيد من اليقظة والنشاط والتركيز.