دراسة: النساء اللاتي يعملن لاكثر من 9 ساعات يصبن بالاكتئاب

النساء اللاتي يعملن لاكثر من 9 ساعات يصبن بالاكتئاب

يؤدي عمل المرأة لمدة 9 ساعات أو أكثر في اليوم إلى مخاطر إصابتها بالاكتئاب وفق ما أكدته دراسة حديثة أجريت في "يونيفرستي كوليج" بلندن.

ويزيد العمل ساعات إضافية تصل إلى 55 ساعة عمل في الأسبوع، من أعراض الاكتئاب لدى المرأة بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بمن تعمل وفق ساعات العمل الأسبوعي العادية وهي ما بين 35 و40 ساعة.

كما يزيد العمل خلال عطلة الأسبوع، من أعراض الاكتئاب لدى الرجل بنسبة 3.4 بالمائة، بينما يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى المرأة بنسبة 4.6% وفقا ذات الدراسة