كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب طريقة لطيفة لتقديمه للأطفال والكبار في عيد الحب:

المكونات:

1 علبة مزيج الكعكة

2 علبة من الفراولة الكبيرة

1 كيس مارشميلو

2 لوح شوكولاته قابلة للذوبان

أسياخ خشبية

الطريقة:

- يسخن الفرن إلى درجة 350، وترش صينية المافن برذاذ الزيت.

- تحضر الكعكة وفقا لتعليمات العلبة و يقسم الخليط على صينية مافن.

- يخبز لمدة 15-20 دقيقة. تترك البراونيز لتبرد في الصينية لمدة 5 دقائق، ثم تنقل إلى السلك لتبرد تماماً.

- تنظف وتجفف حبات الفراولة وتقطع من الأطراف.

- ترص قطع الفراولة، والكعك، والمارشميلو في أسياخ وتوضع على ورق الشمع.

- تذوب الشوكولاته في وعاء الميكروويف الآمن وتزين بها الاسياخ، تقدم فوراً.

سلطة‭ ‬الشمندر‭ ‬لعيد‭ ‬الحب