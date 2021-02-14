  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب

كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 10:03
كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب
كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب

كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب طريقة لطيفة لتقديمه للأطفال والكبار في عيد الحب:

المكونات:

1 علبة مزيج الكعكة
2 علبة من الفراولة الكبيرة
1 كيس مارشميلو
2  لوح شوكولاته قابلة للذوبان
أسياخ خشبية

الطريقة:

- يسخن الفرن إلى درجة 350، وترش صينية المافن برذاذ الزيت. 
- تحضر الكعكة وفقا لتعليمات العلبة و يقسم الخليط على صينية مافن. 
- يخبز لمدة 15-20 دقيقة. تترك البراونيز لتبرد في الصينية لمدة 5 دقائق، ثم تنقل إلى السلك لتبرد تماماً.
- تنظف وتجفف حبات الفراولة وتقطع من الأطراف. 
- ترص قطع الفراولة، والكعك، والمارشميلو في أسياخ وتوضع على ورق الشمع. 
- تذوب الشوكولاته في وعاء الميكروويف الآمن وتزين بها الاسياخ، تقدم فوراً.

سلطة‭ ‬الشمندر‭ ‬لعيد‭ ‬الحب


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...