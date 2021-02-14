كباب بالفراولة والبراوني لعيد الحب طريقة لطيفة لتقديمه للأطفال والكبار في عيد الحب:
المكونات:
1 علبة مزيج الكعكة
2 علبة من الفراولة الكبيرة
1 كيس مارشميلو
2 لوح شوكولاته قابلة للذوبان
أسياخ خشبية
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى درجة 350، وترش صينية المافن برذاذ الزيت.
- تحضر الكعكة وفقا لتعليمات العلبة و يقسم الخليط على صينية مافن.
- يخبز لمدة 15-20 دقيقة. تترك البراونيز لتبرد في الصينية لمدة 5 دقائق، ثم تنقل إلى السلك لتبرد تماماً.
- تنظف وتجفف حبات الفراولة وتقطع من الأطراف.
- ترص قطع الفراولة، والكعك، والمارشميلو في أسياخ وتوضع على ورق الشمع.
- تذوب الشوكولاته في وعاء الميكروويف الآمن وتزين بها الاسياخ، تقدم فوراً.
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