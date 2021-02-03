ها هو عيد الحب على الأبواب وبعض النساء تفضل أن تعمل عشاء رومانسي لزوجها في المنزل خصوصاً مع جائحة الكورونا لتضمن له الصحة والرومانسية في آن واحد، "موقع البوابة" يقدم لكِ عزيزتي الرومانسية سلطة‭ ‬الشمندر‭ ‬لعيد‭ ‬الحب.

الشمندر يمتاز كلّ جذوره وأوراقه بخصائص مطهّرة وتساهم في التوليف الجيد للدم، في حين يحتوي الشمندر على مادة البيتا سيانين وهو عامل كيميائي نباتي يعطي اللون للشمندر ويساعد أيضاً على تخفيض مستوى الهوموسيستين في الدم (حمض أميني ضار يُنتَج في الجسم).

مقادير سلطة‭ ‬الشمندر‭ :

شمندر‭ 500 ‬غرام

جوز‭ ‬حب‭ ‬100‭ ‬غرام‬

جوز‭ ‬مفروم‭ ‬600‭ ‬غرام ‬

زيت‭ ‬زيتون‭ ‬3‭ ‬ملاعق‭ ‬طعام‭ ‬

خس‭ ‬ايسبرغ‭ ‬500‭ ‬غرام

جبنة‭ ‬بيضاء‭ ‬200‭ ‬غرام

عصير‭ ‬الليمون‭

ملح وفلفل"حسب الرغبة"

طريقة‭ ‬تحضير سلطة‭ ‬الشمندر‭ :

- أولاً يجب ‬سلق‭ ‬الشمندر‭ ‬في‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬نتركه‭ ‬حتى‭ ‬ينضج‭ .‬

- ثم‭ ‬نضع‭ ‬الايسبرغ‭ ‬المقطع‭ ‬ في طبق وثم‭ ‬ نضع مكعبات‭ ‬الجبنة‬ وحبوب‭ ‬الجوز‭ ‬والجوز‭ ‬المفروم‭ .‬

- ثم ‬نقشر‭ ‬الشمندر‭ ‬ثم‭ ‬نقطّع‭ ‬الشمندر‭ ‬باستعمال‭ ‬قاطع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قلب‭.‬

- ثم‭ ‬نزين‭ ‬السلطة‭ ‬بقطع‭ ‬الشمندر‭.‬

- ‬نخلط‭ ‬الزيت‭ ‬مع‭ ‬عصير‭ ‬الليمون‭ ‬والملح‭ ‬والفلفل‭ .

- أخيراً ‬نسكب‭ ‬الصلصة‭ ‬فوق‭ ‬السلطة‭ ‬ونقدمها، وصحتين وعافية لكل العشاق‭ .

من موقع البوابة نتمنى لكم عام ملىء بالحب والسعادة...

سلطة الشومر والجزر

سلطة الجزر وجبن الفيتا

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