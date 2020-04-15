كب كيك الكنافة

وصفة مصغرة عن الكنافة شهية وسريعة التحضير.

المقادير:

1/2 كيلو كنافة

1/2 كوب سمن

1/4 كوب سكر بودرة

مكسرات مجروشة للحشو والتزيين حسب الرغبة

القليل من شراب السكر

الطريقة:

تفرك الكنافة مع السكر و نصف مقدار السمن حتى تتشبع الكنافه بالسمن جيداً.

يوضع سمن بقاع قوالب الكب كيك.

يوضع مقدار من عجينة الكنافة فى كل كب كيك و نضغط عليها جيداً.

توضع المكسرات على الكنافة ثم نضع مقدار آخر من الكنافة، ثم القليل من الفستق على السطح.

تدخل قوالب الكب كيك إلى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق وحتى يحمر وجه الكنافة.

تخرج قوالب كبك كيك الكنافة من الفرن ثم تسقى بشراب السكر أو القطر.